印度信實工業集團董事長、亞洲首富安巴尼（Mukesh Ambani）最近接獲3封死亡威脅電郵，勒索40億盧比（約新台幣15億6000萬元），印度警方已加強對他及家人保護，並正追查發信源頭。

「印度時報」（TOI）今天引述警方報案紀錄報導，安巴尼於27日和28日接連收到電郵，要求匯出20億盧比，否則將派出「印度最強殺手」對他不利。

報導說，安巴尼於30日再次收到電郵，將勒索金額提高到40億盧比，並揚言即使警方追到發信源頭也無可奈何。

警方透過國際刑警組織（INTERPOL）協助，查出電郵的

網際網路協定位址（IP）是在比利時，但也不排除發信者使用虛擬私人網路（VPN）誤導警方。

雖然印度警方高度懷疑發信者只是虛張聲勢，但仍不敢掉以輕心，已安排警力到安巴尼的住所與辦公地點周邊，保護他與家人安全。安巴尼住在孟買（Mumbai）。

安巴尼接手父親的紡織廠起家，現為印度信實工業集團（Reliance Industries）的董事長，事業廣及石油與天然氣、電信、零售與金融服務等。

根據「富比世」（Forbes）即時資料，安巴尼目前資產為892億美元，是亞洲首富，世界排名第12位。他在孟買的住宅高達27層樓，可耐規模8級地震，內有將近170個車位，還有電影院、寺廟、水療廳及可噴出雪花的下雪廳等設施。

這已不是安巴尼第一次收到類似威脅。2021年2月，警方在他的住所附近發現一輛裝有爆裂物的汽車；2022年8月，集團旗下一家醫院接到電話，揚言要殺害安巴尼，撥話者不久後被逮捕。