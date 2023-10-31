疫情後再出發，高雄「一日農夫」前進日本，由農業局副局長王正一（右二）等人到日本持續推廣高雄農村體驗活動。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市農業局為持續推廣高雄農村體驗活動，睽違3年再度踏上日本國土，吸引許多民眾及業者目光，來一日農夫攤位洽談人潮相當踴躍。（高雄市農業局提供／林雅惠傳真）

高雄市農業局為持續推廣高雄農村體驗活動，睽違3年再度踏上日本國土，參加2023年10月26日至29日，在日本大阪Intex舉辦的日本旅展，及在Lalaport 門真店的Roadshow，現場吸引許多民眾及業者目光，來一日農夫攤位洽談人潮相當踴躍。

農業局表示，近期日本農村採果及深度體驗成為旅遊主流，此次主打六龜新發社區榮獲ITQI3星的山茶的文化及製茶體驗，旗山糖廠社區生態遊程、採果體驗及古早味的手作椪糖DIY，旗山南勝社區的荔枝木餐具DIY，永安新港社區感受漁村文化、近距離接觸石斑魚及享用美味的石斑魚料理，也能品嘗旗山糖廠社區的香蕉花檸檬咖啡、蜂巢氏的龍眼蜂蜜、體驗杉林日光小林社區原住民傳統手工藝、內門內東社區嚴選芒果乾DIY等。

現場民眾諮詢踴躍，吸引許多旅遊相關業者洽談農村遊程合作方案，讓日本遊客及旅行社更加地了解高雄農村，將高雄農村旅遊推向國際。

日本知名朝日、Excite及樂天集團Infoseek等超過10家新聞媒體也爭相報導一日農夫，不只增加高雄一日農夫的曝光度，也讓更多日本民眾知道高雄有不一樣的農村體驗。

曾來過台灣多次的日本小姐佐藤表示，這次看到一日農夫體驗讓她感到驚艷，迫不及待想再度造訪台灣，並預計明年初來高雄體驗農村旅遊，親自體驗製茶DIY，感受農村風情，再將自己做好的茶帶回日本，與親朋好友一起品嘗。

農業局局長張清榮表示，雖然這3年因為疫情無法至日本當地推廣，但之前參與推廣的成效不錯，年底前小港國際機場將增加日本往返高雄的航班，期待未來可以容納更多的日本旅客來高雄遊玩，加上此次在旅展的推廣反應熱絡，預期今年的遊客人數可望再攀新高。