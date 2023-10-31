現年55歲、《天天開心》主持群之一的女星黃小菁，消失演藝圈10年，今(31)日和好友恬娃接受媒體訪問。只見黃小菁拿著手杖，她坦言，「9年前雙眼失明，領有身障手冊，目前僅靠過去積蓄來生活。」而黃小菁現場大展歌喉唱鄧麗君的《千言萬語》，卻想到去年中風逝世的丈夫秒哽咽。

黃小菁想到去年逝世丈夫秒哽咽。(游定剛拍攝)

黃小菁表示，「9年前有天正中午時，太陽折射報紙，反射的光照到眼睛，雙眼開始出現不適，就醫打針劑，後來眼睛看不見，頓時之間眼睛和人生都毀了。」不過，她卻說，「好友恬娃鼓勵我要走出來，可以鼓勵更多人，所以我才出來！」

藝人恬娃(圖右)鼓勵好友黃小菁要走出來。(游定剛拍攝)

回憶當時就醫狀況，黃小菁說「醫生說我『黃斑部有點狀況，眼部並未出血』，他們用針劑治療，後來眼睛看不見，起初1個月開始眼睛視野變窄，後來3到6個月變完全看不見。」被問是否醫療疏失?她笑說，「我不敢說！因治療要簽手術同意書，醫生也是盡他知識，我不想去追究，不過演藝收入卻全沒了」。

雙眼恢復視力可能性?黃小菁喜悅地說，「我是這麼希望，因我沒去做手術，沒有破壞眼球，我是壓迫神經導致神經萎縮，神經恢復是有可能的，平時透過運動，希望視神經可重新長回來，雖很慢已經9年了」。

原本由丈夫照料起居的黃小菁，她透露，「先生去年3月中風，沒想到12月二度中風，他癱在床上，我眼睛看不到還照顧他，從旁協助他到可站起來。」另外，原本有意和丈夫移民到大陸重新生活，黃小菁無奈地說，「已經安排好一切了，卻全部被打碎了！」