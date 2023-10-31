前年營運的台電離岸一期今遭立委爆料，指得標商退出成孤兒風機還故障頻繁。台電回應指出，目前風機年度可用率達85％以上，符合契約規範，相關備品也依契約備妥。依照台電統計，去年整年一期風場發了3億度，但今年前9月才發1.9億度，僅剩一季要追上有難度。對此公司坦言今年風速不若過往，接下來期待東北季風來提升發電量。

台電離岸一期位於彰化外海，容量109MW，2021年 8月完工併聯，後續正在進行二期工程。但立委王鴻薇今日在立法院總質詢踢爆，指1期示範風場21台，營運以來卻發生故障率極高情形，只有1個月是零故障。承包商日立得標一年就退出，把維修轉給德商，質疑花近250億元買到的是孤兒機組。

台電指出，2018年是由日商日立集團及比利時商楊德諾得標，目前都有相關備品。 對於故障頻繁問題，則是離岸風機完工初期需一段期間磨合調整，通常離岸風電設備狀況，多採「年度可用率」作為評估標準，目前經廠商持續調整，風機可用率每年達85％以上，符合規範。

發電量方面，視風速不同而有所變化，台電表示，離岸一期2022年發電量已近3億度電，今年目前風場平均風速低於過往，截止9月底已發約1.9億度電。未來預估待東北季風來臨，依過往經驗將大幅提升發電量。

台電強調，入秋後風電效果良好，今年9月份單月風力發電量有達到2.61億度，包括離岸2.19億度及陸域0.42億度。未來除加速風電建置外，也與業者持續精進風場運維工作。提升風機可用率。