丁噹演唱會門票完售，今準備了萬聖節大餐慶功。（粘耿豪攝）

丁噹演唱會門票完售，今準備了萬聖節大餐慶功。（粘耿豪攝）

丁噹今為演唱會練舞，展現近來訓練成果。（粘耿豪攝）

丁噹即將在本週六（11月4日）舉辦「夜遊A Night Tour」演唱會，近來正在緊鑼密鼓地練團練舞，今（31日）開放媒體探班，受訪時被問到是否邀請好朋友混血帥哥「H先生」來看演出？丁噹直言，「他人在上海，這次沒有辦法」，兩人已經一個多月沒見面，僅靠傳簡訊互動。

丁噹坦言在這段關係中，自己比較主動，因此有挫折感，「不能每一次都是我主動吧，男生加油」。她表示，自己曾經是喜歡主動付出型的人，這幾年終於學會照顧自己，現在一個人也可以去看電影、吃飯，而且更懂得敞開自己，準備好了迎接約會，她說，接下來希望有機會認識新朋友，「不能只為一棵樹放棄整片森林嘛」，還說想去夜店，也想挑戰各種運動項目。

距離演唱會倒數4天，今也捎來門票完售的好消息，被問到演唱會有何驚喜，丁噹預告服裝造型很辣，「尺度很驚人」，她自信說，「姐也該可以了，身材練得差不多了，嚴格管控沒有白忙過」。

她從一個月前開始只吃水煮食物、一天一碗米飯，也特別去看中醫針灸，目標是48公斤，現在已瘦到52公斤，但因為密集練舞，身材看起來瘦又緊實。而她被稱為「全民情歌天后」，這次也要顛覆過去印象，以動感快歌開場連環15分鐘，務必要炸翻全場。