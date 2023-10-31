經過兩次流拍，行政執行署宜蘭分署將於11月6日第三度法拍這處位於基隆市暖暖區的水岸豪宅，底價僅有一拍的6成。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

經過兩次流拍，行政執行署宜蘭分署將於11月6日第三度法拍這處位於基隆市暖暖區的水岸豪宅，底價僅有一拍的6成。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

經過兩次流拍，行政執行署宜蘭分署將於11月6日第三度法拍這處位於基隆市暖暖區的水岸豪宅，底價僅有一拍的6成。（行政執行署宜蘭分署提供／張志康基隆傳真）

因為建商欠稅達上億元，建商只好拿出手中基隆市暖暖區一處面積廣達108坪還附5個平面車位的保留戶償債，不過9月及10月因為底價太高流標，行政執行署宜蘭分署將於11月6日進行三拍，底價降為4090萬元，只有一拍底價的6成。

宜蘭分署指出，這處暖暖區的法拍標的，位於在東勢坑溪畔，環境清幽、視野極佳，是一、二樓挑高的豪宅，建物面積廣達108坪，還擁有前後陽台、綠地花園，同時還包括地下二樓5個平面車位。拍賣底價由一拍的6386萬元，降為這次的4090萬元。

另外還有同社區的5樓建物，建物面積約為42坪，格局為三房一廳、2套衛浴設備，還有前後陽台，並附帶一個地下一樓的機械車位。底價也自一拍的1782萬元降至1142萬元。

宜蘭分署表示，11月初的法拍除暖暖街的水岸豪宅外，還有一處安樂區的21坪空屋，以新台幣30萬元起標也值得一看。另外還有商旅車、貨車等動產拍賣。

在安樂區空屋部分，原屋主是居住在台北市的宋姓男子，因欠稅百餘萬元，名下的這處21坪的空屋便遭強制執行。這處空屋將以新台幣30萬元起標，步行約8分鐘可達安樂市場。但因為原屋主沒有辦理保存登記建物，且建物座落國有地，沒有基地所有權，買受後須與國產署協調土地使用問題。

宜蘭分署定期於每個月第「一」周星期「二」下午「三」時於宜蘭分署（宜蘭市中山路二段261號）舉辦聯合拍賣會。聯合拍賣會前一日，則會在宜蘭分署基隆行政執行官辦公室（基隆市信義區東信路169號），舉辦基隆市及新北市金山、萬里、瑞芳、貢寮、平溪、雙溪之不動產拍賣活動，更多拍賣資訊，請參閱分署官網（http://www.ily.moj.gov.tw）或法務部行政執行署拍賣公告查詢系統（http://www.tpk.moj.gov.tw）相關拍賣訊息！