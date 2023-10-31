美國擴大禁止AI先進半導體出口至大陸的範圍，且禁令寬限期從一個月改為即刻生效，掀起市場震撼，華爾街日報披露，此事恐讓輝達手上高達50億美元（約新台幣1620億）的訂單被迫取消，若成真將重創輝達營運表現。

報導引述知情人士說法提到，輝達今年的大陸AI先進晶片訂單已經出貨完畢，而阿里巴巴、TikTok母公司字節跳動，以及百度等大陸AI及雲端運算巨擘已下了大單，本預定2024年交貨，訂單金額規模超過50億美元。

輝達原先想要趁著11月新禁令生效前，出口一部分明年的訂單，但最後因管制提前生效作罷，後續解決方式仍有待釐清。

更糟糕的是，在頒布新規定的前幾周，部分大陸客戶已與輝達討論擴大採購8月推出的L40S GPU，已替代A800、H800遭進的選擇。沒想到，新規定仍將L40S GPU列入禁止出口至大陸的名單上，考驗輝達的應變能力。

美國為了拖慢大陸發展高科技的速度，進而避免高科技技術流向軍方，拉近與美國的武力差距，屢屢祭出新的制裁措施，新禁令範圍涵蓋輝達、英特爾及超微等大廠的多數高效能AI與資料中心晶片，輝達股價也在短短一個月內重挫超過8%，一度面臨400美元保衛戰。

輝達執行長黃仁勳10月中訪台時，被問到新禁令對輝達的衝擊，坦言在台灣徹夜未眠只為了與團隊討論解決辦法，若真的因禁令丟掉大單，再次考驗黃仁勳的經營智慧。