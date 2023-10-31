駕駛將雙手放在座位後方，平躺駕駛座。（翻攝TikTok）

網路社交平台抖音「TikTok」有民眾分享，一輛特斯拉行駛在國道上，疑似開啟「自動駕駛」上路，目擊民眾拍下過程，發現駕駛的雙手往後伸直，並仰躺駕駛座，閉上雙眼、頭歪一邊，呼呼大睡，讓目擊駕駛看到驚呆。網友留言「真敢！生命交給車子」

對此，國道警表示，有民眾於社群網站貼文指稱，小客車車駕駛疑似精神不濟，邊開車邊睡覺，並以手機錄下畫面上傳社群網站。經檢視影像內容，駕駛疑似開啟輔助駕駛，斜躺於座椅、雙手未握住方向盤，已違反道路交通管理處罰條例第43條，以其他危險方式駕車，可處新臺幣6000元以上36,000元以下罰鍰並吊扣牌照6個月，本大隊將通知車主到案說明，並視違規情節製單舉發。

呼籲用路人開車應遵守交通規則，隨時注意前方動態，並養足精神，不得有危險駕車之行為，切勿過度信賴駕駛輔助系統，須隨時注意前方路況，雙手掌握方向盤，以及時介入操控因應突發狀況，避免危及他人與自身安全。用路人發現有危害國道交通車輛，在安全不違規的前提下，利用高速公路「1968App警政報案」直接向該路段公路警察大隊報案爭取時效，國道警方會立即派遣巡邏員警前往攔查，確保國道行車秩序與安全。