亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣31日表示，高壓氧治療是讓患者吸入100％純氧，增加血液中的氧含量，促進血管新生、活化受損部位組織，是治療突發性耳聾的一大利器。圖為高壓氧治療示意圖。（亞大醫院提供／潘虹恩台中傳真）

張姓婦人習慣側睡，有天睡夢中被孩子搖醒發現左耳沒聽到鬧鐘聲，以為沒訂鬧鐘，而另名陳姓男子通話時右耳突然聽不到對話，以為手機故障，就醫才發現單側聽力突然喪失並伴隨嗡嗡耳鳴聲，確診「突發性耳聾（耳中風）」，幸經用藥及高壓氧治療找回好聽力，避免終生聽損。

亞洲大學附屬醫院耳鼻喉部部長田輝勣表示，突發性耳聾大多是突發性且無預警，造成原因主要以內耳血液循環不良或病毒感染為最大宗，其他原因則包括聽神經瘤、內耳內淋巴囊水腫以及自體免疫疾病等，病患多半可透過口服或注射類固醇及高壓氧治療等方式治療改善病情。

田輝勣解釋，由於內耳血液循環有一段沒有側支血管支援，一旦因故阻塞導致血液斷流，就會造成突發性耳聾，也就是俗稱「耳中風」，這類患者以三高族群最為常見；至於病毒感染則多半與太勞累、生活作息不正常、感冒等因素相關，造成人體自體免疫能力下滑，突發性耳聾的風險也隨之升高。

經檢查，張婦與陳男兩人的聽力都從正常值0至25分貝，惡化到超過80分貝，屬於重度聽力損失等級，所幸及早發現，經注射類固醇藥物搭配高壓氧治療，密集持續治療10次後，聽力進步到30分貝。

田輝勣指出，高壓氧治療是讓患者吸入100％純氧，增加血液中的氧含量，提升組織內含氧量，使紅血球含氧量達飽和，更能增加溶解於血漿中的氧氣，促進血管新生、活化受損部位組織，是治療突發性耳聾的一大利器。

田輝勣提醒，民眾如果突然出現單側聽力聽不見，或者突發性耳鳴、頭暈等症狀，務必盡速就醫，愈早治療復原效果愈佳，否則可能會造成終生聽損，此外也要積極控制血壓、血糖、血脂，調整生活作息、減緩壓力，尤其目前正是秋冬季節，各種病毒盛行，更要留意復發風險。