海洋委員會主委管碧玲3年前擔任立委時，舉行記者會指稱大陸商人孫天群是「金融詐騙犯」，孫不滿提告求償，一審認為，管發表言論前沒有盡其合理查證義務，無法確認真實的內容，判決須賠償孫16萬元，上訴後，台灣高等法院二審逆轉改判管免賠。可上訴。

高院認為，管只表示孫天群「涉嫌」詐欺，未直指孫確有詐欺前科，管是善意發表系爭言論，不具違法性，自不構成侵權行為，孫天群請求管賠償損害及回復其名譽，無理由。

這起案件是因大陸男子王立強因2019年11月總統大選前夕，向澳洲媒體爆料，指中國介入台灣大選，並指香港商人向心、龔青夫婦是共諜，致向心夫婦遭檢方依洗錢罪起訴，但2人獲判無罪確定，且王立強也被指是假共諜。

2020年1月，前立委蔡正元擬舉行記者會，提出大陸商人孫天群與王立強的對話，指控王是「假共諜」，但時任立委管碧玲舉行記者會，反指向心與孫天群都涉入詐騙，孫天群不滿被指為詐騙犯提告求償160萬元並要求刊登道歉啟事。

台北地院認為孫男告非台灣地區人民，在王立強共諜案前未於社會大眾前或新聞媒體報導中顯現，對於台灣地區人民而言，應非屬家喻戶曉之人，其名譽權之保障程度應較公眾人物高。

北院認為，管召開記者會發表言論時，實應聚焦回應蔡正元記者會發布之內容，卻為其無法確認真實與否之事實陳述，以與總統大選並無直接相關之議題、孫為詐欺犯的言論，管碧玲應負損害賠償責任，判她須賠償16萬元，高院逆轉改判管免賠。