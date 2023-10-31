雲林縣北港朝天宮長期資助台灣志工團到泰北教育服務，因疫情中斷3年，朝天宮副董事長蘇健榮31日認為疫情解封後，應積極將媽祖慈悲濟世精神傳向國際，因此將在董監事會中提案今年復辦泰北教育服務，並推動捐贈太陽能發電設備相關事宜，讓泰北學校有電可用，方便電腦教學。

泰北位於泰國、緬甸、寮國交界，有許多老榮民與國軍後裔，俗稱孤軍，電影「異域」即是描述他們的故事。其生活環境非常艱困，教育資源更是匱乏。之前每年朝天宮除資助台灣志工到泰北服務，還會由董監事組團到泰北了解其需求，但因疫情影響，2019年到泰北後便中斷至今。

蘇健榮表示，之前主要是針對泰北清萊滿星疊大同中學，提供教育服務與獎助學金，後來發現緬甸來果旺菩提公校，到現在依然沒電沒水，因此承諾資助百萬元興建太陽能發電系統，學校目前已開始進行先期作業，為提供更完善的協助，朝天宮董監事有必要前往現場了解關切。

蘇健榮說，金三角邊境至今衝突不斷，人們流離失所，緬甸境內的來果旺菩提公校收留許多孤兒，處境相當艱困，亟待各界幫助，北港朝天宮長期關懷泰北弱勢兒童，希望透過慈悲的北港媽祖，點亮流離孩童的生命，帶給他們爭取自己對未來的美好想像與喜悅。

蘇健榮指出，他將於近日向朝天宮董監事會提案到泰北，在疫情過後，持續宣揚媽祖慈悲濟世精神。另外，他創辦的「北港溪人文關懷協會」，也會結合台灣萬泰科技集團愛心，規畫「第3屆泰北孝心獎」，讓北港媽祖的博愛灑潤世界需要幫助的孩子。