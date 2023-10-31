國資圖推出「讀衣無二」主題展31日開幕，台中火車站長李兆平以交大棒球隊球衣參展，他在交大時在「梅竹賽」棒球賽事轟出一記全壘打為學校抱回睽違10年的總錦標，該球衣充滿年輕回憶。（陳淑芬攝）

國資圖推出「讀衣無二」主題展31日開幕，參展人林子新展出珍藏40多年的亡父大衣，思父穿舊衣猶如當年慈父溫暖懷抱。（陳淑芬攝）

國資圖推出「讀衣無二」主題展31日開幕，展示有故事的舊衣。（陳淑芬攝）

國資圖推出「讀衣無二」主題展31日開幕，展述有故事的舊衣。參展人林子新珍藏亡父大衣40多年，穿舊衣思父溫暖懷抱；台中火車站長李兆平就讀交通大學時，在「梅竹賽」棒球賽事轟出一記全壘打為學校抱回睽違10年總錦標，轟動校園，該球衣充滿年輕回憶。館長馬湘萍說，透過舊衣來「閱讀」親友及過去自己，是非常好省思形式。

「衣服怎麼閱讀？」馬湘萍表示，現代人的閱讀可能是紙本、線上或聽閱，很多人的衣櫥深處可能收有舊衣，具有與親友或過去特殊的連結，透過翻閱就能省思親友及自己過去的故事，也是一種新的閱讀形式。

「讀衣無二，用衣服閱讀故事」募集有故事的舊衣展出，參展的56歲林子新感念地談起已珍藏40多年的亡父大衣，父親1972年時在台灣省物資局上班，月薪僅800元，當年物資匱乏，趁拍賣走私物資時買下該禦寒大衣，後因病驟逝，他當時年僅13歲，在大衣陪伴下長大，思父時就拿出來穿，仍像幼時依偎在父親懷抱一般溫暖。

台鐵台中火車站長李兆平參展的交大棒球隊背號31號球衣有過輝煌戰績，他1998年就讀交通大學土木系加入棒球校隊，一路讀到博士班畢業，1999年交大與清大校際對抗「梅竹賽」，各項賽事已定，他在棒球賽轟出1記全壘打逆轉勝，也為交大抱回睽違10年的總錦標，當時轟動校園。

李兆平說，球衣讓他回憶起年輕打球時光，棒球影響他不同階段人生，球場與職場一樣，重視基本動作及態度，基礎要打得紮實，才有機會接受更高挑戰層次的挑戰；解決問題是一門藝術，必須視基礎事務、當時情況及條件做反應及調整。

國立公共資訊圖書館「讀衣無二」活動也徵集全台圖書館員制服展出，展現圖書館員的專業任務、精神及文化，並徵設計師為國資圖設計館員制服，將在12月2日將安排走秀及相關活動。