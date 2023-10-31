銀樓店老闆還原整個搶劫過程。（呂妍庭攝）

銀樓店老闆還原整個搶劫過程，指搶匪假藉拍照搶走金項鍊。（呂妍庭攝）

嘉義市驚傳銀樓搶案！一名未成年少年31日下午兩度進入嘉義市中正路一家銀樓看貨、詢價，假藉拍照給朋友看名義，一把把價值10多萬的金項鍊搶過來，與老闆雙方拉扯中，金項鍊斷了，搶匪見狀拔腿就跑，老闆緊追在後，雙方追逐過程中，有熊貓外送員也加入圍捕，沒想到搶匪竟拿出辣椒水反制，最後有好心店家將搶匪踹倒，眾人合力上前壓制，才讓搶匪乖乖就範，目前警方已將搶匪帶回派出所偵訊中。

嘉義市銀樓搶案 未成年搶匪跑給老闆追 還一路噴辣椒水

銀樓店陳姓老闆表示，今下午3點多，這名戴帽子、戴口罩的年輕人兩度進到店家，第一次說要看5兩的黃金，見老闆說沒有就離開，半小時後又進到店家，指著自己脖子上項鍊說要看差不多重的款式，老闆先後拿出2條金項鍊，男子說要拍照給朋友看，就順勢要把重達2兩，價值16萬多的項鍊搶走，而早有防備的老闆也硬扯想把項鍊搶回來，結果項鍊斷了一半。

男子見狀，拿著斷了一半的金項鍊往外跑，老闆在後頭追，雙方追逐約1公里遠，有外送員聽到老闆喊「搶東西、搶劫」，紛紛靠過來幫忙，過程中有外送員被搶匪噴灑辣椒水，儘管老闆多次跟搶匪喊話「東西還給我，我就不追究」，他仍不願放棄，一度與老闆等人對制，直到一輛車擋住去處，附近店家老闆跟著踹男子一腳，搶匪終於被壓制在地。

搶匪在警方到場時，聲稱是因為沒錢才搶銀樓，還不斷要員警「不要踩到我眼鏡」，目前警方已將掛彩的搶匪帶回派出所製作筆錄，初步了解搶匪未滿18歲。