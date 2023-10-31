你對房仲的印象還停留在路邊發傳單、背著廣告看板當「三明治人」嗎？永慶房屋房仲跟你想的不一樣！有「科技房仲」美名的永慶房屋，將科技導入永慶房仲經紀人的日常工作中，讓永慶房屋的經紀人化身「i智慧經紀人」，以科技、大數據輔助工作，工作起來快又有效率！

早期房仲經紀人為客戶尋找房屋，依靠傳統人工媒合，經紀人不僅要在大量的物件當中一間間尋找適合客戶的房子，花費大量精力與時間，找出來的房子，也可能因為經紀人的搜尋盲點和習慣，導致房屋不符合客戶需求，浪費寶貴時間。現在，永慶房屋資訊團隊打造「房產科技」，再搭配各種演算法，開發出「AI智能配對技術」，提高客戶配對物件的精準度，也提升經紀人的工作效率。

大數據精準配對 看房次數減少4成 提高成交速度

房屋交易買賣金額龐大，消費時程往往拉的很長，若能提高房屋配對的精準度，不但可以讓買賣屋時間縮短、甚至提升成交比例、更提高客戶滿意度，也加速經紀人的工作效率。因此永慶房屋特別導入AI和大數據，讓房屋配對更精準，縮短成交所需的時間！

永慶房屋人資部協理塗振宏表示，傳統的經紀人不僅要在街上發傳單、更要自己從待售的房屋清單中一筆筆篩選適合買家的房屋，耗時又耗力！因此，永慶資訊團隊將「PropTech房產科技」導入日常作業，一手打造「永慶AI智能配對系統」，經紀人只要輸入消費者對房屋的需求和偏好，AI系統就會自動篩選出適合客戶的物件，加速幫客戶找到適合的房子。許多經紀人因為科技的助攻，僅帶看一天時間就成交。根據調查，「永慶AI智能配對系統」讓客戶平均看房次數減少了近4成。「看房次數減少，也代表成交的速度變快，不只客戶滿意，也提高經紀人的工作成就感與效率。」

不只高科技更有高保障 永慶保障業務新人首年60萬收入

除了科技工具外，永慶房屋也為每位經紀人都有專屬的師父一對一指導，當工作上遇到問題能即時提問，獲得解答，師父更是樂於分享經驗，幫助新人快速融入團隊、適應業務的工作模式。師父也會親自帶著徒弟服務客戶、認識商圈，指導徒弟物件銷售的優勢分析、服務客戶的建議。

永慶房屋資訊團隊將「PropTech房產科技」導入經紀人的日常作業，一手打造「永慶AI智能配對系統」。圖/永慶房屋提供

塗振宏協理補充，在永慶房屋強調「用人先投資再訓練」，就算是零經驗的業務新人，來到永慶也能在完整的教育訓練及科技工具輔助下，加速上手新領域工作。永慶更針對業務新人提供前12個月每月5萬收入保障，等於首年就保障60萬，讓新人們都可以減輕經濟負擔安心學習，再搭配科技輔助，提升整體工作效率，朝成為專業的房仲經紀人邁進，永慶房屋持續徵才不間斷，歡迎來自各領域的求職者，加入永慶房屋幸福企業的行列。