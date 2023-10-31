不過，數據顯示，投資人在去年因債息急升而退出債市後，今年已經重返市場。

根據金融數據公司EPFR的數據，投資公債與企業債的美國混合式債券基金在2022年慘賠11%～14%後，今年的報酬率可能連續第3年出現「紅字」。而根據Morningstar的數據，在連賠兩年後，今年歐洲債券基金的報酬應該也相當慘淡。此外，無論是投資美國或是歐洲公債的基金，都料將連續第3年虧損。

Generali Investments Partners全球固定收益基金經理Stefano Fiorini表示，重新定價的情況相當激烈，我會說相當殘酷。多年來債市遭到拋售，主要因為央行急速拉升利率以抑制通膨，但最近罪魁禍首卻是美國經濟。儘管聯準會已經將借貸成本推升至22年來新高，但美國經濟仍然穩健。龐大的政府債務，以及各央行進行量化緊縮，也給債市帶來壓力。

根據Refinitiv數據，美國10年期指標公債殖利率料將連漲第3年上漲，為1980年代初期經濟陷入混亂以來首見。上周美國10年期債息漲破5%大關，創下16年來新高。

不過，現在的債息水準對投資人的吸引力遠高於3年前，當時殖利率跌到接近於零。現在即使債券價格進一步下跌，但利息收入或可助債券基金維持正報酬。

許多投資人仍然認為美國經濟將在某個時候放緩，聯準會終將適時降息，這也給債券帶來些許提振。根據美國投資公司協會（Investment Company Institute）的數據，繼去年贖回約2,250億美元之後，今年約有1,600億美元流入美國債券基金。美國銀行表示，上周有56億美元流入長期公債，創下歷史新高。