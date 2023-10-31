交通部觀光署長周永暉表示，ITF是重要的B2B平台，舉辦超過1000場次的旅遊交易會，多年來持續推廣優質的旅遊產品。他預估，ITF展期期間將迎來今年第500萬位來台觀光遊客，對台灣旅遊業意義非凡，期待透過ITF能讓台灣旅遊再創佳績。

台灣觀光協會會長葉菊蘭表示，今年ITF集結10個國家、城市、全台各類旅行業者、上百家飯店餐廳、航空公司、遊樂園等，由於攤位供不應求，因此首度將南港展覽館一館的1樓廊道也規畫成展區，合計共1300個攤位爆棚展出。

葉菊蘭指出，今年前8月出境旅客人次已恢復至疫前2019年同期的63％，足見台灣人對出國旅行的熱愛。而從今年ITF早鳥、預售票販售狀況的踴躍情形來看，預期今年參展人次預期將能大幅成長，持續帶動觀光旅遊業蓬勃發展。

台灣觀光協會表示，2023 ITF展出陣容堅強，宛如小型世界博覽會，匯集台灣及全球最新主題旅遊與優惠。國內除飯店、旅行社業、遊樂園、伴手禮等，更有中央地方單位帶來台灣部落、農村、文化、森林、客庄、觀光工廠、故宮、地方小旅行等多面向深度探索玩法。

國外單位除有日本及韓國擴大展出，還有德國、不丹、美國各州政府辦事處協會、濟洲海洋協會，以及多家歐洲頂級遊輪首度參展，強勢回歸的香港、秘魯、捷克等單位亦值得期待。展期間每日均有機會難得的各國精彩文化表演、超萌吉祥物大遊行，打造歡慶旅遊嘉年華。

航空業方面，今年除了華航、長榮航、星宇航空、台灣虎航、國泰航空、日航、越南航空等7大公司參展外，許多國家館也與各大航空公司合作。各大旅行社則推出豐富、獨家的主題遊程，無論是日韓、東南亞或歐美、中東地區，均有深具地方特色的超值行程。

飯店住房餐飲方面，包括晶華、老爺、萬豪、長榮、台北君悅、寒舍等業者推出各項超值住宿優惠券，五星飯店住宿券最低下殺16折、SPA泡湯券15折起，另有下午茶、早午餐、身體按摩、臉部護理等票券，並安排豐富抽獎活動，主辦單位也在現場推出各式加碼升級。