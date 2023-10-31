高市議員黃捷表示，昨天才正式遷戶籍到第6選區。（黃捷團隊提供）

空降參選陰謀論遭爆預遷戶籍 黃捷秀「一物」說話了

民進黨高市議員黃捷接棒立委趙天麟參選，未料遭媒體報導直指有陰謀論，早在之前已經預遷戶籍。對此，黃捷今（31）日親上火線駁斥，並秀出身分證澄清，昨天才遷戶籍到新興區，不知誰在見縫插針、惡意抹黑。

網媒今報導指出，鳳山區議員黃捷有未卜先知的能力嗎？怎能預知趙天麟會在10月23日爆發婚外情？繼而退出明年的立委選舉，提早在9月13日之前把戶籍從原來的鳳山區遷入趙天麟的立委第6選區。

對此，黃捷駁斥，這完全是無稽之談，錯誤資訊，上周五她才知道自己必須臨危授命必須上戰場，所以在本周一的第一個工作天遷戶籍；她還大方拿出身分證證明換證日期是昨天，「絕對沒有說早就把戶籍遷好這種事」。

黃捷說，其實中選會規定也公告很明確，這都是符合選舉資格，像當初前台南市議員謝龍介參選也是這樣，大家可以去看謝龍介的例子，「選舉公告之前，遷到該選舉區就有資格」。

至於被指控是陰謀論，黃捷怒批，到底是誰在放出這樣謠言，自己是蠻好奇的啦，這是種抹黑手段，打擊選舉士氣，但她不會受影響，請大家更加給我們勇氣、團結一心，因為有人想要見縫插針，在這個時候唱衰，更需要團結一心來贏得這場選舉。

針對競選總部設在哪？她透露，因為時間非常緊迫，目前預計沿用趙天麟競選總部，包括之前趙的看板、文宣、競總都會直接跟趙天麟委員對接，也會跟他的團隊同心協力。

黃捷說，短時間內用原本步伐，趕快加快邁進，用跑的、用飛的，1天當5天用；「趙天麟委員也很支持，他也覺得把我這席顧好也是他的責任」，所以兩人都非常有共識，會一起守下這一席。

高市選委會表示，依據《公職選罷法》第15條，有選舉權人在各該選舉區繼續居住4個月以上者，為公職人員選舉各該選舉區之選舉人。前項之居住期間，在其行政區域劃分選舉區者，仍以行政區域為範圍計算之。但於選舉公告發布後，遷入各該選舉區者，無選舉投票權。

選委會補充說明，高雄市區域立委選舉仍以高雄市行政區為計算4個月，但選舉公告發布後（11月7日）遷入不同選區就無投票權，也不准予登記為侯選人。