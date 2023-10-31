交通部觀光署西拉雅國家風景區管理處今年邀請藝術家陳昱良，在官田遊客中心大草原創作大型公共藝術「Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」，透過鹿、牛、野豬、蝸牛、犬轉化的幾何造型，將轄內各景點與特色農產品，搭配黑白圖紋的古字和符號重新詮釋，創作上使用農廢材料，一切講究創意和環保。
西拉雅管理處表示，西拉雅語Tabe的意思是「你好，嗨」，希望透過「Tabe! Tabe! 仙境西拉雅」公共藝術，傳達仙境西拉雅的景點特色。為了讓遊客可與藝術有更多的互動，作品特別結合了躲貓貓遊戲功能，設置了一支可喊數字專用的擴音器，遊客除了拍照打卡外，也附加親子玩樂的趣味。
西拉雅管理處提到，藝術家在創作材料上，特別以台南官田農業廢棄物「菱角殼」再製的「菱殼炭粉」，實驗嘗試作為色料使用，除了代表官田為全臺最大菱角產地外，也響應當地農廢循環再利用的推動成果。
西拉雅國家風景區管理處處長徐振能表示，即日起至12月10前與公共藝術打卡並合照上傳至本處粉絲專頁留言區，就有機會獲得整合台南食、宿、遊、購、行等旅遊商品價值超過2萬5000元的「台南旅遊美食護照」。
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