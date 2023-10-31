買房怕買到俗稱「海砂屋」的標的，但究竟什麼是俗稱的海砂屋呢？海砂屋的正式名稱是「高氯離子含量之混凝土建築物」，指的是建商興建房屋時混凝土所用的砂，使用來自海邊未經處理的海砂，而非正常所用的河砂，導致混泥土內含有過高的氯離子，長時間下來氯離子會腐蝕建築物的鋼筋，危害房子的結構體，甚至影響居住安全！要如何判斷高氯離子建築物？永慶房屋專家教你小撇步。

如何判斷「高氯離子建築物」？

永慶房屋客服中心資深經理陳繼先表示，從時間來看，若是在民國70~80年間建造，由於當時河砂產量不足，因此這段時間蓋的房子海砂屋的比例比較高。氯離子會使鋼筋生鏽，並加速腐蝕鋼筋。因此海砂屋最常見的屋況問題就是壁癌、水泥剝落、牆面出現裂縫及不規則隆起、以及鋼筋腐蝕生鏽，導致房屋結構損害！陳繼先建議消費者在看房時，要特別留意房屋未裝潢部分，例如：房子外牆、地下停車場、天花板等，觀察是否有大面積的混凝土剝落、龜裂、鋼筋腐蝕外露，或白色結晶等狀況，當發現出現上述狀況，建議找專業廠商進行鑑定。

判斷是否為俗稱的海砂屋最快的方式就是測量水泥當中的氯離子含量，但氯離子含量過高，不一定是海砂引起，也有可能是外在的環境因素所導致，例如酸雨或空氣污染嚴重都有可能讓氯離子含量過高。雖然氯離子含量過高不一定就是海砂屋，但還是可能會對建築物造成影響，因此陳繼先建議，消費者在買屋時，建議選擇有提供「高氯離子建築物瑕疵保障」的房仲業者來服務，如果真的買到氯離子含量超標的房子時，才能保障自身的權益。

永慶房屋「高氯離子建物保障」最高原價買回！

永慶房屋秉持著誠實理念服務客戶，銷售的房子以中古屋為主，中古屋的屋況很難有完美零缺點的，這時房仲的誠實告知更顯得重要！針對屋況，永慶房屋必須進行林林總總近60項的屋況調查，並記載在「不動產說明書」上，將屋況誠實揭露給消費者知道，盡到告知義務，確保消費者知的權利。

永慶房屋客服中心資深經理陳繼先建議消費者買房時選擇有提供「高氯離子建物保障」的房仲業者，保障自身的權益。 (圖/永慶房屋提供)

永慶房屋雙北直營門市提供的「六大安心」保障中，針對「高氯離子建物」提供瑕疵保障，在交屋後的約定保障期間內，買方發現購買的房屋主建物有鋼筋外露的狀況，經檢測證實氯離子含量超過約定標準時，將由永慶房屋依保障辦法進行補助，最高將原價買回房屋。此外，針對中古屋常見的滲漏水問題，永慶房屋也提供消費者業界唯一「無屋齡上限」的漏水保固，透過完整的保障，讓房屋交易多一份安心。