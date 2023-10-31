2023年10月31日新北市／新北市議會30日市政總質詢，新北市議員呂家愷點出，面對即將營運的新北美術館與捷運三鶯線，鶯歌不能再被「一日遊」的框架設限，應該以「夜生活帶動夜經濟」的概念來規畫。（呂家愷辦公室提供／劉瑋晴新北傳真）

新北市議會30日市政總質詢，新北市議員呂家愷點出，面對即將營運的新北美術館與捷運三鶯線，鶯歌不能再被「一日遊」的框架設限，應該以「夜生活帶動夜經濟」的概念來規畫。新北市經發局表示，今年配合2023台灣設計展，鶯歌嘉年華由往年下午5點延長至下午6點，同時引進市集及餐車，發送限量美食優惠券，延長人潮停留時間。

呂家愷表示，大量旅客礙於鶯歌商圈營業時間過早，加上住宿量能不足缺乏宣導，「人來了待不久、想待久也沒得住」是鶯歌現階段的觀光困境，日前新北舉辦的2023台灣設計展，共帶來658萬人次，平均一天有23.4萬人潮湧入鶯歌，三鶯地區是有能力乘載大型藝文活動與人潮，但攤開現在的住宿量能卻是明顯不足，建議市府應積極規畫與輔導業者，透過完整的規畫宣傳，成功串聯景點、住宿以及在地產業。

新北市經發局表示，今年鶯歌嘉年華活動配合2023台灣設計展，將活動時間由往年下午5點延長至下午6點，同時引進飲食類餐車設攤，並發送限量鶯歌美食廣場優惠券，鏈結在地美食，以延長人潮留在商圈的時間。後續將與在地陶次瓦代代合作會、飯店業者及商圈組織等，透過串聯鶯歌商圈、鶯歌南雅夜市及鶯歌美食廣場，宣傳鶯歌美食，推廣鶯歌夜經濟規畫，並請協會評估將老街附近之鶯歌南雅夜市為納入老街商圈範圍。

新北市觀旅局表示，旅館招商引資仍需視在地整體投資環境，後續隨著新北美術館及三鶯捷運線的完成，結合周邊陶博館、老街、步道等有利的觀光元素，觀旅局將攜手市府相關機關加強行銷，並請觀光產業公協會協助，吸引投資者來三鶯地區投資旅宿產業，另將與經發局合作，提供合適場地媒合招商引資，吸引大型旅館投資進駐，給予投資廠商行政協助。三峽與鶯歌都有其文化特色，近2年已輔導3家取得民宿登記證，將持續協助宣傳及輔導申請民宿事宜。