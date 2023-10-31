「打者強勁擊出滾地球，形成內野安打，積極跑壘，大秀飛毛腿，全力衝刺，衝回本壘，成功得分!」南山人壽適逢60週年舉辦企業運動會，8月就開始進行壘球初賽，全台同仁組成36支隊伍，最終6隊擠進高雄決賽，由打擊、防備俱佳的隊伍奪冠，抱回象徵榮耀傳承的冠軍獎盃，不僅體現運動員精神，更成功凝聚企業向心力。

南山人壽強打健康牌策略，企業內部運動賽事也毫不馬虎，參賽選手卯足全力，打出一場場的精彩好球。(圖:南山人壽提供)

南山人壽逢60周年，舉辦首屆「NS OPEN南山公開賽」，運動賽事網羅籃球、羽球和最後的壓軸壘球競賽，本活動核心在於跨部門與跨世代的運動交流，無論是內勤同仁、高階主管與外勤業務員皆躍躍欲試。

南山人壽董事長尹崇堯現場致詞時表示「NS OPEN也到壘球最後1個競賽了，我們各區的同伴，從不同地方來到高雄，我們感謝同仁溫暖和歡迎，希望今天大家玩得愉快，能爭取最後的榮耀。」現場除了關注賽事的同仁之外，還有啦啦隊活絡氣氛，顯得熱鬧十足。

季軍隊伍爲北鱷Champion拿下。(圖:南山人壽提供)

「拿到冠軍很棒很好，明年還要把冠軍留在中區!」、「很開心這次能拿到第2名，這是為了要明年進步啦，努力不懈，決不放棄。」冠軍隊伍「嘉義隊」與亞軍隊伍「南霸王NO.1」換上球衣後，一個個成了實力堅強的運動員，在結果出爐後，發表賽後心得感言。

南山人壽強打健康牌策略，企業內部運動賽事也毫不馬虎，參賽選手也卯足全力，打出一場場精彩賽事。(圖:南山人壽提供)

「健康是南山人壽的核心價值之一，今年首次推行NS OPEN南山公開賽，推動公司運動風氣。」南山人壽強打健康牌策略，不只重視內外勤夥伴的強健體魄，更盼望提升服務保戶的品質與專業度，透過運動競賽凝聚內部的向心力，打造優質企業文化。