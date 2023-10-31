內政部長林右昌與警政署長黃明昭逐一向獲獎的官警與眷屬恭喜致意。（警政署提供）

警政署31日下午3時，配合中華民國警察之友總會舉行「112年國家警光獎頒獎典禮」，經過評審縝密嚴格的審查，選出82組得獎團隊及個人，另還邀請警界知名唱將，新北市政府警察局偵查佐林慶宏及花蓮縣警察局警員陳奕涵擔任表演嘉賓，深情獻唱。其中，新北市警局因破獲「台版柬埔寨」詐欺囚虐人頭帳戶案，獲得團體組偵查犯罪類第1名；另刑事局查獲郭哲敏地下匯兌集團，也獲獎表揚。

今年警政署從全國各警察機關薦報89個團體及102位個人績優的事蹟，選出30個績優團體及52位個人績優警察同仁，今天邀請內政部長林右昌、中華民國警察之友總會理事長蔡明忠及最高顧問葉國一，與署長黃明昭共同頒發獎座。

其中，新北市警察局於去年11月至今年4月期間，向上溯源破獲全台首宗私行拘禁人頭帳戶及洗錢詐欺集團的「台版柬埔寨」案，該集團私行拘禁凌虐求職者，犯罪手段極為凶殘，並造成4名被害人死亡，專案小組歷經5個月偵查，查緝該集團首謀及幕後成員共58人到案，其中法院裁定羈押51人，救出66名被害人。

另該犯罪集團涉詐件數共計386件，詐得金額新台幣5億4283萬餘元，經法院裁定扣押4億4024萬餘元。警方表示，該集團對國內金流秩序、社會風氣造成極大影響，經專案小組有效打擊、一舉瓦解該不法組織，併同其他查緝毒品及反黑肅槍等刑案績效，新北市警局獲得團體組偵查犯罪類第1名。

另在個人組打擊詐欺類獨占鰲頭的，則是新北市警察局偵查佐丁禹安，分別於去年8月及今年2月破獲多起假投資真詐騙的重大詐欺案，有效宣導該型態詐騙的手法，避免民眾受害，保護民眾財產安全，展現警方打擊詐欺犯罪之魄力。

此外，刑事局去年11月破獲綽號「小明」的郭哲敏為首之地下匯兌與博弈集團，查扣史上最多的虛擬貨幣，約合新台幣2.06億的泰達幣，以及約9億不動產和現金4000多萬。該集團3年換匯約新台幣300億，不法獲利至少1億。首謀郭哲敏雖潛逃海外，今年仍被遣返回台遭羈押。刑事局偵查正吳宜家今天以此案獲獎表揚。

警政署表示，面對當今犯罪型態及社會環境的複雜多變，國家警光獎每位受獎者，均是在維護治安或交通工作著有功績的同仁或團隊，其亮麗背後，則是長期間的付出，才能獲得此項殊榮，也期勉獲獎團體及同仁在本活動之後，能持續勇於承擔更大之挑戰，並本著「治安沒有最好，只有更好」之精神，不畏艱辛，為打擊犯罪及改善交通上做出貢獻，贏得國人的肯定與支持。