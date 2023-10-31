國民黨總統參選人侯友宜（右）與民眾黨總統參選人柯文哲（左）致詞完後，再度握手讓媒體拍照，互動良好。（吳佩蓉攝）

宜蘭外澳接天宮200周年慶典，柯、侯先後到場，其支持者分別高喊當選口號，成為2人另類較勁場合。雙方參拜前握一次手，侯致詞完又握一次，最後柯離開前再度握手，未有其他交流。侯講到一半時，場外民眾高喊「台灣的選擇柯文哲」，侯嗆，「別講話，拜託，大家惦惦！」柯馬上揮手制止，場面一度相當尷尬。

藍白昨日首次政黨協商，今柯、侯同台讓外界質疑是早安排好的行程，侯友宜在宜蘭第一個座談會行程就回應，參加接天宮活動是很早就安排好，所以朋友自然見面也是常態的事情。

藍白昨日首次政黨協商，31日柯文哲（右1）、侯友宜（右3）同台讓外界質疑是早安排好的行程。（吳佩蓉攝）

柯文哲（左3）31日上午10時30分許先抵達外澳接天宮，面對媒體提問都未回應，上香致意後直接進入休息室。（吳佩蓉攝）

侯友宜（前排中）上香後四處走動與民眾握手寒暄。（吳佩蓉攝）

柯文哲今上午10時30分許先抵達外澳接天宮，面對媒體提問都未回應，上香致意後直接進入休息室；侯友宜則晚10幾分鐘到達宮廟，上香後則四處走動與民眾握手寒暄，直到儀式快開始前，柯從休息室出來時與侯碰頭時先簡短握手，致詞2人互相禮讓麥克風，直到廟方主委笑說，「照順序來，柯主席先到先講」。

柯文哲致詞時簡短說些祝福語，侯友宜則長達近8分鐘的致詞；侯說，宜蘭是觀光大縣，4年前來台的中國觀光客有270萬人，今年1至9月僅有15萬人，剩6％，觀光客不來，生意減半大受影響，兩岸要用平等、尊嚴、友善的態度，讓兩岸可以和平，否則大眼瞪小眼，瞪久了會出事情。

侯友宜接著暢談父親取名字時對他的期許，朋友也以他的名字為出發，致贈對聯「友直友諒友多聞，宜家宜居宜天下」給他；此時，柯的支持者大喊「台灣的選擇，柯文哲」口號，侯說「別講話，拜託，大家惦惦」，柯也轉頭揮手制止支持者。

侯致詞完後兩人再度握手讓媒體拍照，互動良好。主持人更說，「相信兩個人同框大家期待很久，現場貴賓都希望兩人可以結合，是中華民國總統候選人最好的結合」，只見柯、侯聽聞皆笑而不語。而廟方主委黃椿池致詞時也提到，「藍白合讓兩個人都當選」。