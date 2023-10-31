韓國人氣女團BLACKPINK由四位團員組成，其中成員Lisa來自泰國，憑藉精湛舞技入選出道，在全球各地擁有大批支持鐵粉，先前因參加瘋馬秀表演引發爭議，和LVMH三公子的緋聞話題也是熱度不斷。適逢一年一度萬聖節，有網友挖出Lisa過去cosplay《魷魚遊戲》的照片，超高還原度令人驚豔。

今（31日）是一年一度萬聖節，有網友挖出Lisa兩年前cosplay熱播網劇《魷魚遊戲》中的經典「木頭人娃娃」照片，面中她頂著厚重瀏海綁著雙馬尾，身穿黃色T恤搭配橘色吊帶褶裙，站在白色牆壁前，擺出僵硬姿勢，神還原木偶娃娃動作，還附上多張與成員Jisoo和萌寵的俏皮合照。

Lisa過去萬聖節曾cosplay《魷魚遊戲》中的木偶娃娃。（圖／翻攝自IG @lalalalisa_m）

照片被翻出後，引發關注，不少人留言「雙馬尾Lisa也太可愛」、「還原度超高欸」、「這小女孩也太像了」，不過也有人諷刺是因為瘋馬秀造成爭議，粉絲護航才刻意挖出2年前照片「太閒了？2年前的也拿出來發」、「沒話題了是不是」。不過也有不賞粉絲期待今年萬聖節Lisa可以更新貼文。