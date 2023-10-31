F-35B隱形戰機

西班牙海軍重申，迫切需要採購能汰換「獵鷹」（Harrier）的戰機。海軍機隊領導人雷戈東（Jose Emilio Regodon）表達了緊迫感，他進一步強調，應該立即開始換裝美國第5代 F-35B戰機。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）31日報導，雷戈東指出，隨著義大利海軍和美國海軍陸戰隊全面換裝F-35B，西班牙最後可能要冒著成為「獵鷹」戰機唯一用戶的危險。他說，雖然西班牙盡可能不斷升級「獵鷹」，以充分維持它們的戰力，但正計畫2030年淘汰這些戰機。

分析師指出，「獵鷹」已經過時，相關支援計畫2028年預計將結束。西班牙的「獵鷹」機齡已長達40年，第9中隊指揮官透露，他們的機隊由11架現役戰機組成，而這顯示，其中1架戰機可能已經退役，或淪為提供備用零件的器官捐贈機。

事實上，西班牙刊物12個月之前便首次注意到，馬德里很想採購美國F-35B隱形戰機。期間專家推測，西班牙和奧地利很可能成為洛克希德馬丁（Lockheed Martin）F-35B的新客戶。