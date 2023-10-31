泰國政府自11月起至明年5月間，取消對台灣旅客的簽證要求，旅客入境可享免簽停留30天的待遇，專家預估，明年赴泰的旅客可能破百萬人次，雄獅旅遊也指出，預期免簽會有刺激效果，讓泰國市場更加火熱。

據統計，2019年台灣旅客赴泰國旅遊達83萬人次，為史上最多，之後就遇到新冠肺炎疫情，而在2022年10月13日邊境解封後，僅2個多月的時間，就讓當年遊泰突破10萬人次。

今年前3季，台灣人就有56.7萬人次到泰國旅遊，靜宜大學觀光系副教授黃正聰估計，免簽實施後，2024年可能會有破百萬人次的台灣旅客到泰國旅行，穩坐出境第5大國。

雄獅旅遊分析，在新冠疫情之後，東南亞的機位充足、價格平穩，產品銷售僅少於日本和歐洲。其中曼谷和清邁賣得不錯，明年有4家航空公司飛，後勢未來可期。

雄獅旅遊預期泰國給予台灣旅客免簽優惠後，可再帶動2成商機，讓本來就很好的市場更旺，相信該措施的刺激效果，會讓旅客面對同價位地區選擇時，更輕易就選擇泰國。