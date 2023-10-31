清水派出所20日接獲61歲王女報案，稱其機車遭竊，員警分批行動，一邊調閱監視器追查犯嫌行駛路線，一邊騎乘警車找尋犯嫌蹤影，在晚間20時許成功將33歲周嫌攔下，後續依竊盜現行犯移送法辦。（新北市土城警分局提供／劉瑋晴新北傳真）

新北土城警分局清水派出所20日破獲機車竊盜案，61歲王女把機車停放新北地方法院附近卻未拔鑰匙，遭剛開完庭的33歲周嫌盯上直接騎回住家，王女發現車子不見後急忙報警。派出所獲報後，立即調閱監視器展開追查，在員警分工合作下，於案發１小時內在蘆洲找到周姓犯嫌，後續依竊盜現行犯移送法辦。

清水派出所於20日接獲61歲王女報案，稱其機車遭竊，派出所立即調閱監視器，發現機車遭33歲周嫌騎乘離開，員警分批行動，一邊調閱監視器追查犯嫌行駛路線，一邊騎乘警車找尋犯嫌蹤影，相互配合下在晚間20時許於蘆洲區中山二路成功將33歲周嫌攔下。

周嫌為一名工地工人，因毒品案至土城新北地院開庭，警詢時供稱開完庭後要返回汐止住處，因懶得搭乘大眾運輸工具，見人行道上一輛機車未拔鑰匙，便臨時起意下手直接騎回住處，新北土城警分局表示，詢後依竊盜罪嫌移送新北地檢偵辦。