明道中學學生張雅佳日前在全運會男女混合400M接力、團體女子混合400M接力榮獲金牌。（明道中學提供／潘虹恩台中傳真）

全國運動會游泳摘2金2銅！明道中學學生張雅佳從小學習游泳，尤擅長「仰式」，日前在全運會團體女子混合400M接力、男女混合400M接力榮獲金牌，雖個人賽女子游泳仰式100M、200M僅獲銅牌，但突破個人秒數、名次紀錄，成為台灣女子仰式中學生年齡的最佳成績。

就讀明道中學國際部十年級的張雅佳，從幼稚園起接觸游泳，特別在「仰式」展現天賦。她自國小一年級就進入學校游泳隊，曾參加過多項賽事、獲各樣獎牌、獎座，前兩年參加全中運也屢獲佳績。

進入國、高中後，她仍堅持每日練習2小時，近日參加全運會團體女子混合400接力、男女混合400接力榮獲金牌，雖個人賽女子游泳仰式100M、200M僅獲銅牌，但她突破個人秒數、名次紀錄，在個人100M仰式紀錄以1分04秒，成為全國女子中學生的最佳紀錄。

張雅佳表示，游泳跟課業兩者都要兼顧很辛苦，感謝一路以來支持自己的家人和教練，常給予鼓勵和信心。她在這次比賽中突破很多，不僅個人秒數、名次都有進步，也發現自己可以改進之處，未來有更明確的目標，希望能持續自我挑戰，把秒數縮短至1分04秒以內，並在未來挑戰世界賽。

明道中學國際部主任文義豪鼓勵同學「愈運動愈優秀」，學生的身心健康是未來成功的重要基礎；張雅佳在課業特別忙碌的十年級，要兼顧課業學習和個人訓練實為不易，明年4月又將再次挑戰全中運自己的仰式個人紀錄，她的堅持與毅力，同時也激勵身旁的同學，以她為楷模。