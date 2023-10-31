南投基督教醫院耳鼻喉科醫師余萬年說明患者健檢時透過超音波檢查發現甲狀腺癌過程。南投基督教醫院提供

南投縣1名43歲婦女進行例行的健康檢查時，醫師發現喉她嚨下方有個約1公分結節，進一步檢查竟然發現是甲狀腺乳突癌。幸好及時發現，癌細胞未轉移，經過手術治療後，目前已經返回職場正常工作與生活。

南投基督教醫院耳鼻喉科醫師余萬年指出，患者是在接受一般健檢喉嚨超音波檢查時，發現她的甲狀腺有一個約1公分不規則形狀的結節，經過進一步進行超音波導引下細針穿刺取得檢體，藉由細胞學檢查化驗，證實罹患甲狀腺乳突癌。

余萬年醫師說，女子雖然發現罹患甲狀腺癌，但幸好早期發現，尚未轉移到淋巴結或侵犯到其他組織，他除了利用小傷口微創手術切除有癌變的甲狀腺組織，手術過程還同步使用輔助神經監測器，確保手術過程可即時偵測到控制聲帶肌肉群的喉返神經，確保手術過程不會傷害到主管發音的喉返神經，使整個手術過程順利。

余萬年醫師表示，患者切除的組織切片檢查經化驗，發現患者罹患2期癌，幸運沒有淋巴結轉移或遠端轉移，所以只要切除甲狀腺，後續不需要做放射性碘治療或化學治療；術後追蹤檢查至今並未發現癌細胞復發，聲帶的功能也正常，目患者已經完全康復，重回職場正常生活與工作。

余萬年醫師提醒，甲狀腺癌病因不明，早期通常沒有明顯症狀，許多患者是在例行健檢中才會發現，但與家族遺傳、性別、年齡、飲食等因素有關係，所以他建議民眾定期做健康檢查，日常生活中特別要注意甲狀腺的大小、形狀、硬度等變化，如果發現任何異常要及時就醫檢查，避免耽誤治療的黃金時期。