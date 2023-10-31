南投縣1名43歲婦女進行例行的健康檢查時，醫師發現喉她嚨下方有個約1公分結節，進一步檢查竟然發現是甲狀腺乳突癌。幸好及時發現，癌細胞未轉移，經過手術治療後，目前已經返回職場正常工作與生活。
南投基督教醫院耳鼻喉科醫師余萬年指出，患者是在接受一般健檢喉嚨超音波檢查時，發現她的甲狀腺有一個約1公分不規則形狀的結節，經過進一步進行超音波導引下細針穿刺取得檢體，藉由細胞學檢查化驗，證實罹患甲狀腺乳突癌。
余萬年醫師說，女子雖然發現罹患甲狀腺癌，但幸好早期發現，尚未轉移到淋巴結或侵犯到其他組織，他除了利用小傷口微創手術切除有癌變的甲狀腺組織，手術過程還同步使用輔助神經監測器，確保手術過程可即時偵測到控制聲帶肌肉群的喉返神經，確保手術過程不會傷害到主管發音的喉返神經，使整個手術過程順利。
余萬年醫師表示，患者切除的組織切片檢查經化驗，發現患者罹患2期癌，幸運沒有淋巴結轉移或遠端轉移，所以只要切除甲狀腺，後續不需要做放射性碘治療或化學治療；術後追蹤檢查至今並未發現癌細胞復發，聲帶的功能也正常，目患者已經完全康復，重回職場正常生活與工作。
余萬年醫師提醒，甲狀腺癌病因不明，早期通常沒有明顯症狀，許多患者是在例行健檢中才會發現，但與家族遺傳、性別、年齡、飲食等因素有關係，所以他建議民眾定期做健康檢查，日常生活中特別要注意甲狀腺的大小、形狀、硬度等變化，如果發現任何異常要及時就醫檢查，避免耽誤治療的黃金時期。
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