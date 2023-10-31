前國民黨中常委范成連涉嫌替郭台銘連署賄選，遭新竹法院裁准羈押禁見。（本報資料照）

鴻海創辦人郭台銘連署風波各地檢署上緊發條抓賄，新竹縣鎮代會主席王增基才剛為此羈押，檢警向上追查，發現因替郭台銘站台遭國民黨停權2年的前中常委范成連也涉入其中，傳出新竹地檢署指揮刑事局偵辦，30日晚間將人帶回，31日已被新竹地院裁准羈押禁見。

郭台銘為爭取支持，9月3日前往新埔義民廟參加義民祭，因遲到導致水燈儀式拖延，讓地方人士氣炸。當時范成連積極替郭站台，甚至整場活動緊緊黏在郭身旁，此舉遭到國民黨開鍘，對范成連停權兩年處分，連帶同時喪失中央常務委員與中央客家事務委員會主任委員身分。

近日郭台銘全台連署賄選事件如野火燎原，新埔鎮代王增基因協助鴻海創辦人郭台銘連署，涉嫌提供連署民眾400元獎金，遭新竹地檢署據報指揮檢警查獲現金和連署書等證物，認王違反總統副總統選舉罷免法，涉嫌重大，向新竹地方法院聲押禁見，地院10月17日准押禁見，成為全台首例的連署涉賄案。

新竹地檢持續向上追查，發現范成連也涉入其中，並指揮刑事局等單位全力偵辦調查。據了解，范成連為10月30日晚間被帶回新竹地檢署複訊，隨即被檢察官聲押，並於31日中午開羈押庭，下午3時許羈押禁見。