立委吳怡玎今赴立院質詢時提及，歐盟將開徵碳稅，和碩董事長童子賢提到，企業將面臨4000、5000億元碳稅壓力，質疑台灣綠電是否夠所有出口製造業者使用？經濟部長王美花回應足夠，她強調，2022年起綠電大幅增加，2030、2040、2050年都有定期目標，都有跟業者滾動了解要多少電。

吳怡玎指出，政府瘋光電都達標就是5.13GW核電裝置容量發電量，核一核二核三核四可以達到7.84GW，現在努力瘋光電，卻一方面將非核家園當神主牌，2050要零碳、不是零核，上個月國際能源總署公布資料，2050年跟2022年比較核電要增加一倍，台灣卻把核電歸零不合理。

吳怡玎質疑，童子賢稱歐盟開徵碳稅後，企業會面臨4000、5000億元碳稅壓力，若以2022年台灣排碳出口業者、能源工業部門的碳排放量計算，乘以歐盟一公噸碳3000台幣的稅，碳稅達3780億元以上，其中有74％是用電碳排。

吳怡玎說，企業可以節約用電，但無法決定每度電的碳排，除非像台積電可以買碳排，不然只能跟台電買綠電，不過台電目前發電平均碳排量遠高於OECD(經濟合作暨發展組織)電力排碳係數，能確保有足夠綠電，提供給所有出口製造業者使用。

王美花說，現在一直提供給不只台積電，還有其他企業購買綠電的需求，將逐期與業者滾動檢討，綠電會逐漸增加。

另外，吳怡玎也詢問陳建仁全球發展趨勢是零核或零碳？陳回應，「當然是零碳，但是台灣發展核能要考慮核廢料處理」，不過，吳質疑，「其他國家沒有核廢料，現在有沒有核廢料？」。

吳強調，這麼多年來，美國核廢料就是一個walmart大小，已經產生的要處理，後來產生的就一樣方法處理，這真的不是理由。不過，陳則反駁，「是，是理由」。