根據衛福部資料，癌症已連續41年居十大死因首位，2018年統計台灣肺癌發生率為全球第15名、亞洲第2名；台北市聯合醫院表示，國民健康署於2022年7月起推動第五癌篩肺部免費低劑量電腦斷層(LDCT)，對於年紀符合的高風險族群，補助一次免費檢查，截至今年6月底，院方的癌症檢出率約0.75％，其中67％為早期肺癌。

台北市聯合醫院指出，肺癌風險因子包含家族遺傳，環境空污暴露及長期致癌物接觸，如吸菸及二手菸，本身有慢性肺部疾病等，因來源多元且部分原因難以避免，加上早期多無症狀，常因其他原因照胸腔X光才意外發現，2019年統計台灣初診斷肺癌為第一期僅約三成，至少40％發現時即為第四期末期癌症，不過因發現偏晚，肺癌整體5年存活率僅35.4％。

台北市聯合醫院表示，傳統X光難以偵測小於0.5公分以下病灶，且因成像原理，有約20％的肺也會被骨頭、橫膈膜及心臟遮蔽，電腦斷層則如同衛星空拍圖，即使不打顯影劑，亦可清楚發現肺角落細小病灶；其輻射暴露劑量約為標準劑量電腦斷層檢查的1／5，估計小於2毫西弗，約等於15至20張X光，相對安全。

台北市立聯合醫院陽明院區胸腔內科主任杜明晃指出，根據LDCT篩檢報告標準化分類，篩檢結果以所發現肺異常結節數量，大小及特性（實心、部分實心及毛玻璃狀），分成四個分類，其中Cate.1表示無病灶，Cate.2表示較小或可能為良性病灶，以上兩類通常癌症可能性不到1％，建議可一年後再追蹤CT。

杜明晃說，Cate.3表示病灶略大須注意，約半年至一年內即須再追蹤CT觀察變化。Cate.4表示病灶不僅較大且形態無法排除惡性腫瘤，建議立刻進行組織採樣鑑別診斷，或3個月內再執行CT或進一步影像檢查；換言之，Cate.3至4一般視為異常報告，會與回診民眾討論進一步處理。

他表示，到今年6月底，衛福部公布有4萬9508位民眾接受檢查，找出了531名確診個案，檢出率為1.07％，當中有85％是早期肺癌，本院至今癌症檢出率約0.75％，67％為早期肺癌，與整體趨勢雷同。

杜明晃指出，低劑量電腦斷層檢查有其發現早期癌症的好處與偽陽性造成過度焦慮的風險。鼓勵符合資格民眾應踴躍接受篩檢，篩檢結果異常者與醫師詳細討論合宜的追蹤或處理方式，以發揮第五癌篩的最大效果。