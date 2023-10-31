印尼社群媒體最近流傳一段總統佐科威以流利中文發表演講的影片，畫面中的佐科威自稱是「商人長大，不喜歡事情變得更加複雜，而是喜歡簡單且高效」，這段約1分鐘的影片，官方澄清是AI製成的假影片，並呼籲民眾不要再轉傳。

這段印尼總統佐科威（Joko Widodo）說著流利中文演講的假影片，在印尼社群廣爲流傳，因太多人信以為真，印尼傳播及資訊科技部26日發新聞稿澄清，指出影片是由人工智慧（AI）製成的假影片，經編輯後試圖誤導民眾，並呼籲「不要再傳播帶有虛假訊息的影片」。

假影片的佐科威在畫面中表達：「女士、先生們，我曾經是一個商人長大，22年之久。我不喜歡事情變得更加複雜，我喜歡事情簡單且高效。」並提及他在7週前成立茶葉管理社群，背景音還有觀眾的笑聲，以假亂真。

Presiden Joko Widodo jadi korban teknologi Deepfake. Dalam video yang beredar Presiden Jokowi terlihat fasih berbahasa Mandarin.



Belajar dari kejadian ini, detikers harus lebih hati-hati dan teliti ya, ketika mendapat suatu informasi. Cek terlebih dahulu keabsahannya. pic.twitter.com/k6OiwnYLNZ — detikcom (@detikcom) October 27, 2023

不過印尼傳播及資訊科技部主任傑拉潘（Semuel Pangerapan）指出，這段影片和美國與印尼協會（USINDO）2015年11月13日上傳的影片相似，「從視覺上看，該影片完全相同，但這是利用了深度偽造（Deepfake）的AI技術編輯」。

傑拉潘澄清，在2015年的影片中，佐科威並未使用中文，「這是一種假訊息」。他提醒民眾在獲取可能被操縱的訊息時，要小心謹慎，並警告說，「不要通過數位平台傳播任何形式的惡作劇內容或假訊息」。

傑拉潘說：「印尼傳播及資訊科技部呼籲民眾在獲取可能被操縱又或是或被扭曲的訊息時要謹慎，必須參考可信的消息來源，如政府網站及可信的媒體。」