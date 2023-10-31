莫文蔚化身貓女「莫貓寶貝」。（The Mok-A-Bye Kitty Workshop提供）

莫文蔚化身貓女「莫貓寶貝」。（The Mok-A-Bye Kitty Workshop提供）

為慶祝出道30年，莫文蔚再次化身「莫貓寶貝」，將這個角色所繪製而成的漫畫集結成冊，再將3首歌曲錄製成卡帶，從今天(31日)起展開預購，11月8日正式發售，收益將捐助環境保護、關懷流浪動物及瀕臨絕種野生動物的相關機構，貫徹莫文蔚一直以來愛護地球及野生動物的信念。

日前莫文蔚分別在香港及北京舉辦了出道30周年紀念的「莫后光年」展覽，展覽中特地安排了一個區域，介紹莫文蔚以環保、保護野生動物的概念所設計出的超級英雄角色「莫貓寶貝」。

莫文蔚表示，「莫貓寶貝」在白天是超級名模，到了夜晚就變身為戴著面罩保護地球、愛護野生動物的超級英雄，幾年前她已經開始為這個角色繪製漫畫、錄製主題曲，並曾在她的「絕色」演唱會上現身過，現在則是將「莫貓寶貝」的漫畫重新排版集結成冊，並把歌曲匯集成「莫貓寶貝三部曲」，以錄音帶加漫畫的套裝形式發行，限量500套，每套都有編號，增加了收藏的價值。

這次在設計上，莫文蔚特地選用比較古樸感的紙質印製，音樂原聲帶的部分就採用錄音帶製作，「其實我出道的時候市面上還有錄音帶，我的前兩、三張專輯都發行過錄音帶。這些年來大家聽音樂的方式從實體的錄音帶、CD到現在數位串流，然後又流行回黑膠、錄音帶。音樂本身是不會變的，只有分享音樂的方式在改變，所以這次為搭配漫畫，就決定將音樂原聲帶以復古感的錄音帶來製作。」

「莫貓寶貝三部曲」原聲帶裡，除了〈Let the Future In〉、〈愛無所畏〉和〈月光光〉3首漫畫原聲歌曲之外，特別的是還收錄了多段由莫文蔚親自彈奏的貝多芬〈月光奏鳴曲〉。她笑說：「小時候學過鋼琴很多年，之前疫情時期在家，為了打發時間又重新練起了鋼琴。後來開工後在錄音室看到一架鋼琴，錄音空檔就去彈奏了一下，也在大家的建議下把琴聲錄了下來。到了現在要發行這張三部曲，因為〈月光奏鳴曲〉在漫畫故事裡是很關鍵的元素，所以就擷取了一些演奏片段放進原聲帶中。」