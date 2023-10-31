士林地院審理馬來西亞籍蔡姓女大生命案，殘忍勒斃女大生的凶手陳柏諺，辯稱是蔡女有輕生念頭，檢察官為了證明他說謊，31日傳喚案發時到場採證的鑑識人員，證明蔡女日常生活規律，死亡前一天還有洗衣晾衣，生活規律，沒有輕生的理由。

陳柏諺殺害蔡女後，在警察機關製作筆錄時稱為了錢殺人，之後開庭則改口，表示深愛蔡女願意冥婚，兩人發生性關係後，蔡女央求他勒頸，勒了4次才斷氣。上次開庭法醫研究所法醫師證稱，頸部瘀傷一次性傷痕，檢察官痛批他謊話連篇。

31日檢察官聲請傳喚鑑識員警到場，員警證稱，垃圾桶內有10多件的內衣、內褲，穿過以後丟棄，另外洗衣機內，則有10多件的內衣、內褲，研判是蔡女極愛乾淨，注重衛生，穿過的就丟棄，新買的經過清洗再穿，而且在案發前一天，曬衣架上還有晾衣服，檢察官認為，蔡女日常作息規律，不似一名想要輕生的人會出現生活紊亂情形，駁斥蔡女有輕生的念頭。

全案起於，陳柏諺去年10月13日上午10點多，在馬籍蔡姓女友住處，索討9萬9999元，徒手掐扼蔡女脖子致死，陳返回新北市租屋處尋短，由陳的父母報案，陳在救護車上說「我殺了人」士林警分局在大東路、蔡女租屋處發現屍體，全案曝光，士林地檢署依殺人罪起訴陳柏諺。

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