一名35歲年輕女性因聽到同事檢查出乳癌三期，再加上自己都沒有做過乳房檢查，因此到門診安排乳房篩檢。做完乳房超音波後，發現左側乳房外上方有一約1公分大小的可疑病灶，且左側腋下淋巴也有疑似是轉移之可疑病灶，經病理切片檢查及其他易轉移器官影像學檢查後，證實為第二期賀爾蒙陽性標靶陰性型乳癌。

乳癌患者大多為女性，但也有極少數男性可能罹患乳癌。近年40歲以下女性罹患乳癌的人數越來越多，根據國健署癌症登記報告顯示，40歲以下罹患乳癌者在同齡女性的人口佔率已從2019年的每 10 萬人有 15.49 人，增長至2020年的 21.83 人。醫師黃星華提到，乳癌初期不會有明顯症狀或疼痛感，通常發現時是因為摸到乳房有腫塊，甚至有較明顯的乳房外觀變化，如傷口難以癒合、皮膚潰爛，此時可能已經發展至中晚期，治療更困難，因此預防性的定期檢查非常重要。

黃星華建議，定期健檢時除了乳房攝影外，再加上乳房超音波檢查，可以提高正確診斷率，而40歲以下成年女性不適合用乳房攝影作為第一次篩檢的工具，因此可選擇乳房超音波，不只屬於非侵入性檢查，且沒有輻射線，能顯示病灶處並細分出是纖維囊腫，水泡或腫瘤組織，提高早期乳癌的正確診斷率。

國健署提供45歲以上或40歲以上且有二等親的家族乳癌病史（如：媽媽、姐妹、祖母等）者每兩年一次免費乳房X光攝影檢查，但部分女性為乳腺分佈較密集的緻密型乳房，在X光造影下，腫瘤組織可能被密集的乳腺擋住，影響檢查結果造成「偽陰性」。