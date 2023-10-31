竹聯幫明仁會因年初高調舉辦辣妹春酒引發爭議，政府官員、民代們紛紛重申對黑道零容忍，還修法制定了所謂的「明仁會條款」，增訂以言語、舉動、文字或其他方法，明示或暗示其為犯罪組織之成員，或與犯罪組織或其成員有關聯，在公共場所或公眾得出入之場所聚集3人以上，已受該管公務員解散命令3次以上而不解散之行為處罰，最重可處有期徒刑3年，得併科300萬元以下罰金，以遏止黑道囂張氣焰，及維護公共安全秩序。

臉書粉絲專頁「不禮貌鄉民團」30日晚間貼出民進黨立院總召柯建銘帶竹市立委參選人參與「三光機構」、「三合會」聯誼餐敘的照片，嘲諷不久前才說「對黑道零容忍」，轉個身就帶候選人去黑道聯誼餐敘上拜票求支持，什麼清新學者、疼惜台灣，真的笑話一場，貼文一出，引發各界熱議。

但重點並非候選人所言「為何不能向八大行業介紹自己」，而是這場餐會本身就已經違法。官警表示，新竹「三光幫」是列管幫派組織，該餐會已明顯觸犯「明仁會條款」，將會再進行調查了解現場狀況。

不過，基層員警譏稱，法條是立委通過的，總召說不算當然就不算，警察能拿他怎麼辦？北市員警表示，明仁會條款通過後，北市警方每次都如臨大敵，在公祭或宴會場合派出大量警力，連分局長都親自到場坐鎮，不准有任何幫派明示或暗示的字眼圖騰出現，沒想到其他縣市竟如此輕鬆，連總召都能親自參與，讓北市員警好生羨慕。