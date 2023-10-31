錢復(崔慈悌攝)

國史館今天舉行《蔣中正日記》（1948-1954）新書發表暨座談會，前外交部長錢復引用日記中的內容表示，蔣在二二八事件後對於當時的行政長官陳儀做了嚴厲批評，認為自己用錯了人。至於蔣的第三次下野，則是看到國民黨的墮落，希望藉自己的引退，促使黨內改革。

追隨蔣中正身邊前後10年的錢復回憶，蔣相勤於寫日記，他民國54年開始到蔣身邊工作，從55年起都會得到上層配發、蔣自己所用的日記本，一直到67年每年配發一本，因此蔣日記的出版對他來說具有特別重要的意義，

他說，蔣的日記非常詳盡的記載成敗、對錯，錯的時候蔣會給自己記大過，對的時候蔣也沒有自傲。他在2009年1月受邀前去美國參與討論東北亞未來的會議時，他抽空到史丹佛大學去閱讀蔣中正日記，並且點名要看1947年2月和3月，和1948年12月的日記。

錢復說，前者是為了看在二二八事件後，蔣中正的感受，從日記來看，他相信蔣對此事的感受很深，因為在二二八事件發生的四個月前，1946年10月21日他才與蔣夫人一起來台訪問，去過很多地方也見了重要的台灣人士，留下很深刻的印象，在那次的訪問，有一天碰到10月25日為第一屆台灣光復節，蔣還親自主持。

錢復說，在二二八事件發生後，蔣在日記上對當時的行政長官陳儀批評的非常嚴酷，認為自己用錯了人，蔣原本是認為，台灣在日本殖民下強迫老百姓講日文，因此他選了在日本留學又娶日本太太，同時抗戰時期在福建省當主席很多年的陳儀來接收台灣。

但蔣中正沒想到，陳儀到台灣後所用非人，只用自己的親信，而且這些親信貪污舞弊、壞事做盡，讓百姓民不聊生，蔣在二二八事件發生四個月前來台時已看到這些問題，當時就在想要如何調動，也在思考台灣人士要求將台灣由特別行政區改為省，應該要派誰當主席。

也因此，二二八事變發生後，蔣對陳儀做了嚴厲批判，認為陳儀是逼老百姓反對他。當時陳儀要求派部隊鎮壓，蔣也覺得派兵是有必要的，但他要求師長來台是要恢復社會秩序，不可對老百姓有不良舉動，可惜這位師長沒有聽進去，當時蔣非常忙碌，但為了二二八事變非常煩惱，最後決定撤換陳儀，並把台灣改為省。

錢復關切的第二個部分是1949年1月21日蔣宣布下野由李宗仁接任總統時，蔣的想法，蔣在前一年的12月在日記中就把原因寫得很清楚，首先在1948年11月下旬，他的愛將、剿匪總司令白崇禧居然通電各地將領，要求他們要求蔣下野，蔣看到電報非常生氣，認為自己這麼栽培你、愛護你，結果卻來反我，原因是想扶植同為廣西人的李宗仁。

他說，第二個原因是當時行政院改組，行政院長辭職，立法院長孫科接行政院長，國民黨提名李培基接立法院長，但最後立法院投票反由二陳派提名的人當選，蔣相當氣憤，自己反省為何國民黨落到這個地步，認為是自己專心軍務，把黨務交給二陳（陳果夫、陳立夫）才導致此種結果，認為黨必須要改造，因為在12月的日記中寫著自己只有退職，才能讓國民黨重新改造。

蔣在下野當天的日記中也寫下「本日為余第三次告退下野之日，只覺心安野得，感謝上帝恩德，能使余得有如此順利引退，實為至幸，離京起飛，抵杭遊憩，如息重負也。二時後初醒恩慮不能安眠，三時起床，朝課後，擬定本日工作及會客程序畢，寫傅宜生、李質吾各函，令徐次宸飛平勸勉，實告以余雖下野，政治與中央並無甚變動，切屬各將領照常工作，勿變初計」，顯然對下野心有成竹。