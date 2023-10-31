新北市日前發生國小6年級女童，與陌生男子透過臉書互加好友，結果被對方要求傳裸照的事件，所幸女童並未照做，並在家人陪同下向警方報案。為了強化幼童的自我安全意識，新莊警分局日前也前往幼兒園，向幼童宣導「身體自主權」，期盼建立判斷危險情境的概念。

「你傳一張沒穿衣服的照片給我看看好嗎？」據了解，該名女童因使用臉書，收到陌生男子私訊，雙方因而互加好友聊天，對方也在過程中不斷提出交換照片，甚至更將話題導向與性相關的話題，最後還想索取女童裸照，不過並未得逞。

為了防止類似情況發生，並造成有幼童受害，新莊警分局日前特地前往轄內幼兒園宣導，透過淺顯易懂的圖文影片、有獎徵答方式，幫助幼兒建立判斷危險情境的概念，以利在面臨危險時勇敢拒絕、即時呼救，藉此提高孩童建立「不讓他人隨意觸摸自己的身體」、「只要覺得不舒服，就要勇敢說不」的觀念。

另也考量手機、平板電腦等3C產品使用年齡層下降，警方也利用影片「迷途的小崔蒂」，提醒孩童建立「不可隨便答應上傳身體私密處影像」、「上廁所時一定要結伴同行」等安全概念，提升幼童自我防禦能力。

分局長周振安表示，網路世代的孩子接觸到的誘惑與陷阱已不可同日而語，不論是被詐騙、恐嚇脅迫、或是利誘之下自願拍攝、傳送私密照，被害人年紀有逐漸下降的趨勢。家長應多留意孩童的交友情形，倘發現有可疑情況，應先嘗試瞭解狀況代替責怪，陪同孩子勇敢出面尋求警方協助。

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