泰國宣布台灣旅客11月10日起赴泰免簽6個月，預估今年台灣旅客赴泰可達到70萬人次。根據泰國政府的數據，平均每位台灣旅客單趟在泰國消費為4萬3000泰銖（約新台幣3萬8700元）。

泰國新總理賽塔（Srettha Thavisin）上任後第一個任務就是刺激泰國經濟成長，賽塔曾表示，泰國第二季的經濟成長緩慢，政府必須加快解決問題，從各方面加速旅遊業的成長，以刺激第四季的經濟成長，而開放更多免簽國家是考慮選項之一。

9月13日的泰國內閣會議決議從9月25日開始到明年2月底，中國和哈薩克旅客赴泰免簽證，賽塔指出，屆時政府將會評估整體效益。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情大爆發前一年也就是2019年，赴泰國觀光旅遊人次達3980萬，其中中國遊客佔了1098萬人次。觀光暨體育部曾在今年6月預估全年外國旅客人次約可達到2500萬人次，若中國遊客十一長假順利回流，可達到2800萬到3000萬人次。

為了在年底的觀光旺季吸引更多旅客造訪泰國，泰國內閣會議今天決議，從11月10日到明年5月10日為期半年，給予印度和台灣遊客赴泰免簽證的待遇，一次最多可停留30天。

泰國總理府發言人柴伊（Chai Wacharonke）表示，移民局、內政部和相關的安全單位會做好準備，並在實施6個月後評估整體效益。

根據總理府提供的數據，今年1月到9月，印度旅客已有116萬2251人次，平均每位印度遊客單趟約消費4萬1000泰銖，實施免簽後，預計今年全年印度旅客赴泰可達到155萬人次；而平均每位台灣旅客單趟約消費4萬3000泰銖，泰國政府預估今年全年將有70萬人次的台灣旅客赴泰旅行。

2019年台灣旅客赴泰約83萬人次，今年1到6月的入境泰國人次為34萬4031人次，與2022年全年的9萬3699人次相比，大幅成長。