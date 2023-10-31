屏東縣政府近年打造大店長系列課程成為公部門辦學典範，今年度睽違5年再次辦理第2期高階策略班，在長達4個月密集訓練後，31日辦理結訓典禮，19名在地企業學員也以課程所學擬定一份「2024屏東縣企業策略建議書」，期待在地產業菁英攜手改變屏東企業經營策略。

屏縣府勞青處長李雨蓁表示，為鼓勵青年返鄉創業，縣府於2015年起開辦大店長系列課程，累積迄今9年、共培育出245位大店長，此次高階策略班找來統茂旅館集團總裁施瑞峰及大店長聯盟榮譽講師張勝鄉，首次比照EMBA碩士專班授課方式，將多項企業分析工具於課程中帶給學員，並引導深入剖析自我企業經營模式，帶領在地企業往前成長邁進。

李雨蓁指出，此次大店長第2期高階策略班共有19位學員順利完成學業，為展現學習成果，特別在結訓典禮當天將所學知識以系統化產出，針對六大產業領域擬定一份「2024年屏東縣企業策略建議書」。

分別為「餐飲企業」、「農業企業」、「乳牛企業」、「營造企業」、「伴手禮企業」、「旅宿企業」等，希望藉由「改變」、「突破」、「轉型」、「放大」等目標，鼓勵在地的產業菁英們共同改變屏東企業經營策略，相關成果也自即日起於勞青處展出1個月。