講述桃園在地故事的《桃園誌》於今年5月改版，改版後至今已發行3期，11月1日全新第95期也將上架出版。（桃園市政府提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市今舉行桃園閱讀節啟動暨《桃園誌》改版成果記者會，市長張善政表示，桃園市立圖書總館開館即將滿1周年，平均每天有1.2萬人次入館，為大力推廣閱讀，將於11月1日至12月17日舉行2023桃園閱讀節，將在圖書館辦理書籍市集、線上閱讀分享會及戶外電影慶生趴等，此外市刊《桃園誌》也進行改版，希望把桃園打造成為書香城市。

張善政表示，桃園市立圖書總館的外觀新穎、內部硬體設備健全，開幕後吸引許多民眾前來拍照打卡，而總圖開館也即將滿1周年，為此市府盛大舉辦桃園閱讀節活動，活動主題定為「ONE MORE全程閱讀」，除慶祝以外，也希望年復一年希望民眾享受閱讀樂趣。

張善政另也分享，自己年輕時最迷武俠小說，由於故事實在太精彩，常常1本接著1本地讀，不自覺的廢寢忘食，甚至讀到半夜，導致隔天起床上學很困難，不過後來漸漸長大後開始喜歡閱讀旅遊書，尤其想要去玩的時候，會不斷查找國內外景點。而他讀書的習慣則會先從目錄挑出自己最有興趣、最需要補強的部分，掌握對自己最重要的重點章節，約1、2個小時就能掌握書本重點。

圖書館館長唐連成說明，總圖於去年12月17日開館，截至10月入館人次突破388萬人，平均每天有1.2萬人次入館，圖書借閱冊數逾157萬冊。為慶祝開館將滿1周年，辦理2023桃園閱讀節，規畫一系列精采活動，其中借書贈獎活動，包含有天天送、周周抽、全年度借書達人、手機APP借書達人、分齡限定達人、知識大獎等，獎品從文創小物、超商禮券、飯店住宿券到iPhone15應有盡有，非常豐富，民眾只要在11月1日至12月15日到圖書館借書就有機會獲得。

此外，講述桃園在地故事的《桃園誌》也在今年5月進行改版，排版採用繽紛、溫暖且活潑的色彩，並推出嶄新單元。新聞處長羅楚東表示，改版後的《桃園誌》邀請到金鼎獎雜誌獎製作團隊「在想創意」執行企畫製作，至今已發行3期，11月1日全新第95期也將上架出版，2023桃園閱讀節期間也將於總圖微光廳辦理3場名家沙龍講座。