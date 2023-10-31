人生在世，難免會因為各式各樣的事情感到壓力。大陸命理專欄「運勢女王」分享，摩羯座、天蠍座、處女座和獅子座的人抗壓力最強，就算遇到困難或挑戰，也不會輕易崩潰、放棄，而是積極面對，等到熬過這段苦日子，就能憑藉自身實力成功翻身。

第一名：摩羯座

摩羯座十分冷靜，可以理性分析問題，並找到解決方法，在面對壓力時也不會輕易被擊倒，而是沉著應對。除此之外，摩羯座還很有耐心，能靜靜等待機會到來，再加上自身能力也不差，因此當熬過苦日子後，就能順利在事業上翻身。

第二名：天蠍座

天蠍座個性獨立，能獨自面對壓力和問題，一個人反而能更好地思考，保持邏輯清晰，尋找解決方案。除此之外，天蠍座也很堅強，就算面對困境也能維持冷靜，輕輕鬆鬆就找到突破口，順利從谷底翻身。

第三名：處女座

處女座個性小心謹慎，能夠理性分析問題，找出最佳的解決方案，在面對壓力不會輕言放棄，而是堅持不懈地追求目標。除此之外，處女座的耐心也超乎眾人想像，能夠獨自熬過艱辛困苦的日子，直到翻身的那天到來。

第四名：獅子座

獅子座面對挑戰和壓力時，總能維持自信和冷靜，即使遇到困難，也會不斷自我激勵，時刻保持積極向上的心態。除此之外，獅子座還很有勇氣，敢於冒險、迎接新的挑戰，所以就算處於困境也不會擔心，而是拚盡全力、勇往直前。