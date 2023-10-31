美濃客家文物館10/29下午舉辦「來聽亻厓講故事」成果展，邀請美濃區吉東國小客語專長及英語專長的老師，用客語、華語、英語三語友善環境導讀《歡樂萬聖節》繪本故事，現場吸引近60位大小朋友參加，親子互揪讀好書、畫心得、拿糖果，館方特別手作萬聖節卡片給現場民眾，活動結尾還有獎徵答搶限量好禮，場面有趣溫馨，收穫滿滿。

楊瑞霞主委帶著糖果餅乾化身主委媽咪和小朋友同樂（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

高雄市客家事務委員會主委楊瑞霞帶著糖果餅乾化身主委媽咪和小朋友同樂，現場示範「Trick or Treat」的客家話「毋分糖仔就摝博(mˇ bunˊ tongˇ eˋ qiu lugˋ bogˋ)」。楊主委表示，「來聽亻厓講故事成果展」匯合前三系列活動的學習成果，將四個月來的故事分類為健康飲食與自然生態、親情與心靈、在地文化與兩性平等教育等主題，透過有趣的繪本故事書帶動小朋友的學習意願，希望對於想要傳承母語的爸爸媽媽及老師有幫助，大家一起努力讓更多人愛講客。

有獎徵答搶限量好禮，小朋友都踴躍舉手搶答。（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

高雄市政府客家事務委員會「來聽亻厓講故事」系列活動邀請美濃客家文物館的熱心志工群及有志傳承客語文化的地方人士，分享與客家相關的文史自然及傳說故事，活動分為「志工說故事」、「今晡日來講故事」、「庄頭說故事劇場」及「來聽亻厓講故事成果展」四大系列活動，並串聯美濃區公所及杉林區公所在美濃圖書館及杉林圖書館舉辦現場活動近30場次，藉由長期穩定的說故事活動營造講客聚落，並透過線上節目及行銷活動擴大閱聽人口。

「來聽亻厓講故事」系列活動場面有趣溫馨，對於想要傳承母語的爸爸媽媽及老師有幫助（圖片來源：高雄市客家事務委員會提供）

系列活動之一「志工說故事」，從今年6月到9月在美濃客家文物館主題館旋轉樓梯下方，布置美濃手作藤椅、長凳仔及竹門簾，營造彷彿家中長輩坐在自家客廳講古的環境，讓從四面八方的遊客對美濃及客家有更深入的了解。第二個活動「庄頭說故事劇場」則是邀請曾走訪美國、捷克、阿根廷、日本、馬來西亞等多國演出的「山宛然客家布袋戲團」演出經典劇目《武松打虎》，暑假期間吸引不少愛好偶戲及客家文化的鄉親朋友蒞臨欣賞。

第三個系列活動「今晡日來講故事」是館方的新嘗試，邀請美濃地區志工老師、學校老師和在地說故事媽媽選讀適宜客語學習的繪本錄製為podcast節目，民眾可搜尋美濃客家文物館youtube、spotify、kkbox及soundon收聽。未來美濃客家文物館FB粉絲專頁也將不定期推播美濃客家藝文活動，歡迎民眾按讚追蹤留言，共下講客話和分享彼此的美濃記憶。