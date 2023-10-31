無人機管理機制上路將近4年，各類應用日益普及，交通部民航局提醒，目前除了紅、黃、綠等3區的區分之外，還有國家公園和商港等2個「灰色地帶」，國家公園要去各個國家公園管理處申請許可，商港則要去港務局網站查詢禁飛範圍。

《民航法》遙控無人機專章及相關授權法案於2020年3月31日上路，玩家可在官方Drone Map定位自己位置並查詢無人機飛行空域，其中綠區飛行高度不超過120公尺、黃區不超過60公尺、紅區禁止起飛，另外國家公園和商港則是用灰色標記。民航局副局長林俊良表示，國家公園要去各個國家公園管理處申請許可，台灣四大商港皆禁飛（基隆港、花蓮港、台中港、高雄港），可至港務局網站查詢禁飛範圍。

《民航法》遙控無人機專章及相關授權法案於2020年3月31日上路，根據民航局統計，已註冊的法人無人機已有1萬零700餘架，自然人無人機有3萬1000餘架，其中約94％未達2公斤、約5％是2公斤以上未達25公斤、約1％是25公斤以上機型，總計註冊總架數已達4萬2000餘架。

操作證方面，專業操作證持有者已有9千600餘人，普通操作證者1萬800餘人，學習操作證者則有2千300餘人，其中專業操作證累計核發數量已超過1萬3000張。

無人機活動申請案也逐年攀升，2020年新制施行首年，活動申請案共2055件，次年4217件，去年5414件，今年1至9月已有3994件，累計申請案件已將近1萬6千件。

林俊良表示，根據民航局統計，自2015年7月底至無人機管理機制實施前，違規於機場四週管制範圍內施放無人機遭裁罰案件共61件，平均每月約發生1.08件；無人機管理機制上路後至今年9月，則有39件此類違規案件，平均每月約0.92件。