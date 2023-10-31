友達董事長彭（又又）浪表示，美國通膨看起來受到控制，高利率預期一段時間，整體壓力仍在，終端市場消費需求仍是疲弱。不過，以整體產業供需來看，產業鏈庫存健康，面板廠都以改善獲利為目標，且TV大尺寸化明顯，而這兩年面板產業沒有新廠，產能擴充相較過去幾年降低很多，雖然總經環境充滿不確定性，但面板產供需改善，一旦市場需求恢復，供需會朝向更平衡健康發展。

對於明年TV面板及IT面板看法，友達指出，以供給來看，今年面板廠調整各自稼動率，專注市場及客戶需求，在產品結構上進行最佳化生產。電視第3季整體銷售負成長2％，不過平均尺寸增加，出貨面積增長1％。目前整個市場修正後回到穩定狀況，又以美國市場表現最佳，連15個月正成長，超大尺寸85吋占比年成長30％，新興市場中以印度銷售量最強勁，維持20％成長；大陸618銷售比較疲弱，但75到85吋銷售不錯，占比超過3成，因此，雖然量趨緩，但大尺寸銷售增加，有利去化產能；接下來第4季還有雙11、聖誕節等促銷，會帶動一波需求，明年又有三大運動賽事，客戶相對樂觀，預期2024年TV面板有不錯成長。

IT方面，第2季到第3季客戶備料積極，第3季看到整體銷售越來越穩，IT銷售回到正成長軌道，預期第4季會有不錯銷售成績。2024年新產品、新技術都將刺激消費，對2024年IT產品也相對樂觀。