巴斯夫說：「在當前利率政策環境和地緣政治風險日益加劇的情況下，總體經濟前景仍極為不確定」。該公司補充說，原材料價格不斷上漲，可能抑制了需求。

巴斯夫說，公司財測是基於以下的假設預期，即全球化工產業在今年剩餘時間會進一步的持穩。

該公司公布，由於基礎化工產品的售價和銷售量下滑，第三季營業收入大跌57%。

扣除一次性因素後，第三季息稅前利益(EBIT)跌到5.75億歐元(約6.09億美元)，略低於分析師共識預測的6.01億歐元。

巴斯夫說，今年的營收將落到先前設定的40億至44億歐元目標區間的下端，並且遠低於2022年的69億歐元；主要是因為今年化學品和塑膠產品業務的銷量下降。

巴斯夫在周二也加大削減了非生產活動的支出。由於歐洲的結構性需求疲軟，巴斯夫計畫在歐洲削減2600個工作職位。它正考慮最遲在2026年底前，將年度總成本減少11億歐元，高於此前計畫的10億歐元削減。

該公司仍希望在中國的長期成長，堅持在中國廣州的湛江市建造一座價值100億歐元的化學工業園計畫，並不理會德國政府減輕對中國依賴的努力。