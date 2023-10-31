泰民近來偏好平靜又感性的歌曲。（SM Entertainment提供）

韓國男團SHINee成員泰民繼2021年5月發表《Advice》專輯後，時隔2年5個月，終於帶著全新個人專輯《Guilty》回歸歌壇。他以獨一無二的表演實力與藝術魅力受到大眾喜愛，此次久違的發片，更是傾注心血籌備，展現更加成熟與成長的面貌。專輯發行後橫掃38個地區iTunes專輯排行榜冠軍，受到廣大粉絲的喜愛。

泰民提及自己的音樂取向近來偏好平靜又感性的歌曲，進而也影響新專輯的氛圍，主打歌〈Guilty〉其實是前作《Advice》專輯的主打候選曲，因心有留戀，想著「以現在的色彩來詮釋呈現的話，應該會很帥氣」而選定為此次主打，當被問到對成員感到最Guilty的事，泰民表示因成員們對自己總是無微不至的照顧，自己若沒能好好為成員們準備生日禮物時，最感到抱歉。

專輯發行當日舉行的記者會上，他分享回歸心情，「在眾多出色卓越的藝人中，我試圖作出差異性來滿足大眾的期待值，在強調個體性的同時添加了新元素」。主打歌〈Guilty〉結合弦樂與電子音效營造出獨特的宏偉感，歌詞講述「在感情中即便對方因自己的自私而感到痛苦，但這就是我的愛情方式」。不僅是前張專輯的主打候補曲，還曾作為SHINee團體曲推薦給成員，但成員們表示這首歌更適合泰民而選擇了〈HARD〉活動。

此次新歌編舞中有段將手伸進衣服後抓住下巴的亮點舞蹈，大膽表現性感魅力，泰民說「展露肌膚雖令人感到害羞，但同時也會引起好奇，能把這股好奇沒有負擔並合理轉化成我的魅力」。是否有想要一起合作舞蹈挑戰的後輩？泰民表示，歡迎有腹肌的男生，沒有也沒關係，但感覺有腹肌的人才會願意進行舞蹈挑戰合作。另外也提及成員們對舞蹈挑戰的反應，先是抱怨舞蹈太長，還要泰民感謝願意一起跳的人，付錢給他們才對。

泰民第四張迷你專輯《Guilty》已在台與韓國同步數位發行。