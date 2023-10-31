副總統賴清德位於新北市萬里區的老家被指違建，國民黨新北市議員葉元之今(31日)質詢問到，市府有關違建及房屋有無繳稅事宜，新北市政府財政局長陳榮貴表示，依據房屋稅條例房屋所有人有增建、改建使用，30日內應主動向主管機關申報，不過經稅捐處清查無設立房屋稅籍資料，也找不到房屋所有人相關申報資料。PTT鄉民直呼「目前狀態就是違建」、「真的是大弊案欸…直接逃稅」、「現在加入民進黨還來得及嗎？」

根據《NOWnews》報導，葉元之問到，賴清德的老家既然該地區已無礦業使用，究竟有無違反使用分區？若是市府已確認為既成違建，那在2003年時的增建到底有沒有申請建照？且為何不拆？對此，新北市政府工務局長回應稱「沒有申請建照」，重申不是不拆，而是緩拆。

新北市政府地政局長汪禮國指出，針對賴清德老家土地使用要看現在是否作為礦工宿舍或倉庫，如果該地現在沒有採礦事實，通常就不會認定是礦業用地，也向中央目的主管機關多次發文，但因對使用上仍沒有答覆，尊重中央單位的回答，現在也向該房屋所有權人提出，人在國外、賴清德的兒子也正委請律師處理中。

針對賴清德辦公室強調該房屋有繳稅，新北市政府財政局長陳榮貴直言，目前這案稅捐處查不到房屋所有人相關申報資料，指出若有繳稅應該會有納稅證明。他強調，依照財政部入口網站說明，納稅義務人如有違反稅法規定以致未繳、少繳，都是屬於逃稅的定義，就是逃稅行為。

新北代理市長、副市長劉和然表示，賴清德老家違建部分是既存違建有拍照列管，但不是優先拆除對象才會沒有拆，不會因為他是副總統。至於稅稽資料也怕有疏漏，既然副總統說有納稅，可以提出相關資料消除大家疑慮。

PTT鄉民表示「難怪賴清德沒親口說有繳稅，原來是根本沒有稅籍資料，只敢親口說是自己和兄弟修建的」、「一般百姓繳稅的都白痴」、「一開口就lie不愧是lie導」、「親戚又變兒子了？連當人父都這麼沒擔當，笑死」、「真的是大弊案欸…直接逃稅」、「賴違建」、「顏色對了，連稅都不用繳，讚讚」、「那就違建啊！」、「目前狀態就是違建」、「逃稅仔」、「賴清德帶頭逃稅」、「現在加入民進黨還來得及嗎？」