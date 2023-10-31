物價飆漲，外食族隨便買個便當可能就要花上破百元，且食量大一點還會吃不飽。YouTuber黑龍近日就介紹台北某間自助餐，大雞腿加上6樣菜竟沒破百元，不只便宜又好吃，連環境也相當整潔，讓黑龍大讚是台北最便宜的自助餐。

YouTuber黑龍、伊娜近日在「臺灣尋奇」YouTube頻道介紹台北美食，畢業於台灣科技大學的黑龍將一群人帶回母校，介紹位於台科大內的「帝一味自助餐」，只見環境明亮又整潔，讓一群人剛抵達就驚呼太高級，「好像百貨公司美食街！」

等兩人夾完菜後也馬上公開價格，伊娜選了一隻大雞腿及6樣菜僅86元，黑龍則夾了雞肉、魚肉、豆腐、茄子、高麗菜等多樣菜色，價錢也才115元，超實惠的價格讓伊娜感嘆道「這樣子就算加飯也不超過100元，超瘋的」。

此外，原先一行人在校外購買自助餐，裝一個便當有魚、有菜花了240元，實際秤重為730公克，而在台科大校內的自助餐，不論夾菜、夾肉或是白飯都是全部秤重，價格為每100公克18元，若購買一模一樣的便當，則只需130元左右，近乎打對折。

黑龍炫耀，台科大的學生餐廳不只便宜，環境也都有經過設計，弄得非常漂亮，不只台科大的學生會來吃，連台大也有學生會跑去；網友看完也說「我念台大的時候真的很常去台科餐廳吃自助餐，一個禮拜至少吃一次」、「最便宜又實惠的就是學生餐，不過看到86元還是被震驚到了」、「想起65元的蜜汁雞腿飯了，缺點是吃飯時間太難搶位置只好外帶，太多外校的跑來吃飯了，吃飯時間餐廳外面都停一堆貼台大貼紙的腳踏車」。